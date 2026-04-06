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濟州包車四處玩　自遊自在好輕鬆

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

濟州包車四處玩 自遊自在好輕鬆（圖／shutterstock）

▲石頭爺爺是自古以來的守護神，也是濟州最具代表性的石像。

濟州四面環海、風景優美，是韓國熱門的海島度假勝地。若沒空規劃行程、怕迷路，用包車的方式玩濟州，逍遙自在又輕鬆。從濟州機場到住宿飯店、從景點到餐廳，一路直達，不必拖著大包小包四處逛，戰利品再多也不怕，享有最多的旅遊時間與精力，吃玩逛買一次滿足。

濟州包車四處玩 自遊自在好輕鬆（圖／shutterstock）

▲到城山日出峰看太陽升起，為旅程留下美好回憶。

城山日出峰是濟州必訪亮點，也是濟州眾多火山噴發口中，罕見於海中爆發形成的火山體，沿著蔚藍海岸一路欣賞，景色美不勝收。另推薦秘密森林這處適合拍照的自然林道，能以扁柏林、草原、石牆和小屋為背景，拍出濟州才有的獨特氛圍。此外，擁有大片綠意、隱身於森林中的知名咖啡店，還有漢挐樹木園森林夜市，也值得一遊。

濟州包車四處玩 自遊自在好輕鬆（圖／shutterstock）

▲Eco Land主題公園小火車之旅，欣賞原始林的生態與風景。

來到Eco Land主題公園，一定要體驗搭乘森林小火車。這是以蒸汽火車為原型，加上進口手工零件打造的火車；隨著小火車前行，沿途觀察動植物與昆蟲生態，感受自然原始林的奧祕。轉往倫敦貝果博物館，館內散發著濃濃的英倫風情，既適合美拍打卡，也能品嘗異國好滋味。

濟州包車四處玩 自遊自在好輕鬆（圖／shutterstock）

▲龍頭海岸因形似龍頭探入海中而得名。

曾出現於韓劇《還魂》中的龍頭海岸，峭壁歷經長時間的侵蝕與堆積作用，形成神似龍頭的樣貌，景觀獨特又壯麗。而在山陽根岬，有一片非常療癒的森林，沿著林間小徑散步，空氣清新、滿眼綠意，彷彿走進童話世界，也是濟州熱門的打卡景點。

濟州包車四處玩 自遊自在好輕鬆（圖／shutterstock）

▲搭乘豪華遊艇，與海豚驚喜巧遇。

若想跟韓劇《非常律師禹英禑》女主角一樣，到濟洲追尋海豚的蹤跡，那就搭乘豪華遊艇出海，在船長的領航下，認識濟州的海洋資源並觀察野生海豚的生態，沿途滿是驚喜與感動。

濟州包車四處玩 自遊自在好輕鬆（圖／shutterstock）

▲吃濟州美食、買特色小物，收藏濟州迷人魅力。

●推薦行程：
濟州包車輕旅五日
https://lin.ee/gOVGIF0

●更多資訊：
喬瑞旅行社
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086298041999
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關鍵字： 七逗旅遊網 濟州 韓國

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