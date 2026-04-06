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泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩

文／七逗旅遊網　圖／喬瑞旅行社、shutterstock

泰國是廣受歡迎的觀光大國，從自然到文化，城市到海濱，美食到購物，處處令人著迷！

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）

▲鄭王廟以雄偉的寶塔聞名，是曼谷知名的河畔寺廟。（圖／shutterstock）

首都曼谷被形容為「東方威尼斯」，兼具傳統與現代風情，從這兒出發，可以體驗穿泰服、遊鄭王廟；再到ICONSIAM暹羅河畔百貨逛街，百貨內有許多國際與本土品牌商店，也可買到泰國傳統工藝、特色美食名產，盡享血拚及挖寶的樂趣。

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）

▲ICONSIAM暹羅河畔百貨，精品、美食、手工藝品應有盡有，是逛街挖寶的好去處。（圖／喬瑞旅行社）

而不同於一般咖啡館，曼谷747cafe，是以一架退役的波音747客機所改造，可以體驗購票、登機、穿飛行員服裝，在真實機艙內喝泰國奶茶，更能進入真正的駕駛艙，感受機長視角，是航空迷與網美必訪的打卡熱點。

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）

▲來曼谷747cafe參觀駕駛艙，一秒化身機長。（圖／喬瑞旅行社）

鄰近曼谷的大城，除了瑪哈泰寺、柴瓦塔那蘭寺（泰版小吳哥窟）等古蹟之外，還有一座高人氣的動物園，園內住著各種動物，可以近距離觀察生態，欣賞動物明星表演；也能在吉普車上與長頸鹿合拍照片，大人小孩都喜愛。

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）

▲在吉普車上，與長頸鹿合照、近距離互動。（圖／喬瑞旅行社）

芭達雅也很適合與曼谷旅遊連成一線，這兒有一座融合泰國各區文化與美食的四方水上市場，可以看到攤販在船上販售海鮮、蔬果與甜點；也能坐在船上，沿途欣賞傳統屋舍與河岸風光。

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）

▲水上市場是泰國極具特色的傳統風情。（圖／shutterstock）

當然，也不能錯過Fisherman Village這個芭達雅打卡新景點，全區充滿漁村風格，建築外觀色彩繽紛，就像來到童話般的歐美小鎮，多家餐廳進駐村內，若是逛累了，可以選自己喜歡的店，一邊吃美食、一邊看風景，視覺味覺雙享受。

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）

▲芭達雅Fisherman Village，建築色彩繽紛超好拍。（圖／喬瑞旅行社）

●推薦行程：
曼谷+芭塔雅五日
https://lin.ee/gOVGIF0

●更多資訊：
喬瑞旅行社
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關鍵字： 七逗旅遊網 曼谷 芭達雅 泰國

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李洪基又在玩翻譯XD

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