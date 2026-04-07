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基隆美味滷肉飯藏身藥燉排骨、麵店　海鮮版鋪滿胭脂蝦或鮮蚵

▲李ㄚ哥藥燉排骨/臭豆腐。（圖／記者彭懷玉攝）

▲李ㄚ哥藥燉排骨/臭豆腐以及滷肉飯。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

來到美食之都基隆，大家的清單上一定少不了海鮮與廟口小吃，其中包括最貼近市民生活的庶民美食─滷肉飯，除了知名專賣店外，它也隱藏在麵店、藥燉排骨裡，其味道也讓老饕欲罷不能，還有鋪滿胭脂蝦或鮮蚵的奢華海鮮版。

▲李ㄚ哥藥燉排骨/臭豆腐的滷肉飯。（圖／業者提供）

李ㄚ哥藥燉排骨／臭豆腐

冬天喝藥燉排骨最暖胃，位在信二路上的李ㄚ哥也吃得到滷肉飯，小碗只要30元，老闆表示，採當日現宰的台灣溫體豬，「我的滷肉飯至少熬上6小時」。廚佛Fred造訪後曾說，店家選用肥肉較多的豬五花，燉到膠質出來，肉味搭配微微醬油香、些許油蔥味，沒有過多調味。

李ㄚ哥藥燉排骨／臭豆腐
地址：基隆市信義區信二路101號
電話：0988-391-005

▲大正福州師祖傳老店開業已有60年。（圖／記者彭懷玉攝）

大正福州師祖傳老店

「大正福州師祖傳老店」開立已有60年，第三代陳老闆表示，做餛飩的手藝是爺爺從福州學來，三代都秉持一貫的做法，不偷工減料，餡料採用台灣豬後腿肉，一口咬下，皮薄餡多、飽滿紮實，而滷肉飯也是美味推薦。店內雖不大，僅能容納約5桌，到了下午，生意仍舊絡繹不絕。

大正福州師祖傳老店
地址：基隆市仁愛區愛七路1號
電話：02-2425-3868

▲▼必點鮮蚵、蝦仁滷肉飯，米飯淋上滷肉醬汁，再加上半熟蛋，最後鋪滿肥厚鮮蚵、胭脂蝦。（圖／記者彭懷玉攝）


架大碗海鮮粥．麵

店家的粥是走澎湃浮誇路線，以6-7種海鮮熬煮。除了粥・麵，蝦仁（鮮蚵）滷肉飯也是店裡招牌，將崁仔頂魚市的海鮮直送上桌，米飯淋上滷肉醬汁，再加上半熟蛋，最後鋪滿肥厚胭脂蝦（鮮蚵），有選擇障礙的人可以直接點「鮮蚵蝦仁滷肉飯」，而「海三寶」滷肉飯則再多了小卷，滿足海鮮控的心。

架大碗海鮮粥．麵
地址：基隆市中正區信三路16號
電話：02-2428-9909

關鍵字： 美食雲 基隆滷肉飯節 基隆滷肉飯 滷肉飯節 基隆滷肉飯王者爭霸

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