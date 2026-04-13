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體驗大象Morning Call！清邁森林小木屋　6歲以下入住不收費

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲清邁「大象朋友飯店」能近距離跟大象互動。（圖／《捲捲頭／品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

想要體驗被大象喚醒的夢幻早晨嗎？位於泰國清邁市中心西南方約50公里處的「清邁大象朋友飯店」（Chiang Mai Elephant Friends），以獨特的原始森林小木屋形式，營造出遠離塵囂的野外氛圍，穿過泥土小徑、斜坡草地抵達木屋，每一處都充滿鄉間純粹的魅力。其中最吸引人的就是早晨7點半的「大象Morning Call」體驗，可以親手餵食大象、與大象互動！

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▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲飯店入口處就能看到數隻大象。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲在Check in中心出示護照辦理入住。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲前往小木屋的路上會經過吊橋。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲最下面、最遠的那間就是六人房。

六人房型介紹
針對家庭客群，飯店提供了寬敞的六人房型，內部有三張雙人床與隔間設計，非常適合大家庭入住。雖然硬體設施較為老舊，但這份樸實的歲月感正是其魅力所在。最令家長心動的是，飯店推行「6歲以下孩童如不加床可免費入住」的友善政策，讓父母能帶著孩子在自然的環境中學習與動物共處，成為親子族群專程前往清邁住一晚的最佳理由。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲房間內擺放兩張雙人床。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲隔間內還有另一張雙人床。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲在隔間內能透過窗戶看到潺潺小河，三不五時還有遊客搭竹筏經過。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲房內有獨立浴室。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲戶外設有盪鞦韆。

竹筏遊河活動
除了住宿，園區內還提供豐富的活動，可付費預約替大象洗澡或遛象散步，近距離觀察這些龐然大物。此外，飯店主打的「竹筏遊河」更是紓壓首選，船夫會在約30分鐘的航程中，帶領旅客在水流上漂泊，甚至能親自體驗操控竹筏的樂趣。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲大象互動體驗的報到中心。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲園區提供多種大象互動體驗。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼一座竹筏500泰銖（約491元新台幣），可供兩人搭乘。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

重頭戲大象Morning Call！
最受好評的體驗莫過於隔天早晨七點半的「大象Morning Call」！大象會一間一間走到大家的房門前，旅客可以親手餵食甘蔗，也可以摸摸看象鼻，感受它皮膚粗糙而厚實的觸感。飯店中可以看到有人划竹筏、有人替大象洗澡，三不五時還有大象從旁邊路過，展現人、象與自然和樂融融的景象。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼雖然大象轉身與移動較緩慢，但腳步相當靈活。

▲▼大象朋友旅館。（圖／捲捲頭品味生活授權提供）

Chiang Mai Elephant Friends

地址： A, 202/1 Moo 9, T, Mae Win, Mae Wang District, Chiang Mai 50360泰國

*部落客《捲捲頭／品味生活》現有經營：部落格粉絲團

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