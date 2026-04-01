兒童免費吃Buffet　台北6大飯店清明連假優惠內容一次看

▲未滿12歲兒童，台北萬豪酒店Garden Kitchen4月3日至4月6日午餐及下午茶時段免費吃。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

再過2天就是清明與兒童節連假，餐飲業各種優惠陸續推出，祭出「兒童免費吃」的飯店Buffet也越來越多，以下整理6家相關活動內容，想帶孩子快樂用餐的家長可以參考看看。

台北萬豪酒店Garden Kitchen

台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「童樂時光」活動，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可免費吃自助吧。

午間餐期再加碼贈送兒童造型糖果袋1個，超過20款繽紛糖果任選裝滿帶回家，更邀請深受小朋友喜愛的「氣球哥哥」帶來互動氣球表演，並設置趣味扭蛋機。官方社群同步推出抽獎活動，公開分享指定活動貼文並標記兩名好友，就有機會於連假期間攜全家最多兩位大人與兩位兒童免費至餐廳用餐。

▲台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳。（圖／台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳

台北凱撒大飯店館內Checkers自助餐廳，4月1日至4月30日推出兒童月優惠，活動期間午、晚餐祭出「一大一小同行，孩童免費」方案（需另加服務費），業者指出，餐廳兒童收費標準為0至6歲免費、6至12歲半價，12歲以上則依成人價格計算，該活動不適用於下午茶餐期，且不得與其他優惠併用。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳

台北六福萬怡酒店館內敘日全日餐廳，4月1日起至4月12日午餐及晚餐推出親子優惠活動，兩位成人攜帶1位6歲至未滿12歲孩童同行用餐，即享孩童餐免費優惠，並依孩童現場量測之身高加體重總和數字，直接折抵大人餐費，以孩童身高145公分、體重45公斤為例，可再折抵190元。

▲台北君悅酒店凱菲屋餐費。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店凱菲屋、彩日本料理

台北君悅酒店館內凱菲屋、彩日本料理推出春季與兒童節優惠，4月15日前平日用餐8折、假日85折優惠，持指定有價餐券3客用餐，加贈1張凱菲屋平日下午茶餐券。此外，4月底前預訂用餐，2人同行可享有1名12歲以下孩童免費。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店饗聚廚房

台北花園大酒店人氣自助餐廳饗聚廚房4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月・小小畢卡索」活動，6歲至12歲（含）以下兒童與兩位成人同行用餐，即可享1名兒童免費用餐優惠，並可參加「比比家族著色評選」活動，前3名獲獎兒童更有機會於暑假期間享平假日無限次數免費用餐超值禮遇。

▲台北遠東香格里拉遠東Café5月31日前的周一至周三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，11歲以下孩童免費用餐。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉遠東Café

台北遠東香格里拉遠東Café 5月31日前的周一至周三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜4位孩童共餐。此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。