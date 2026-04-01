豆府餐飲7大品牌「炸雞買1送1」限時4天　APP連7天簽到免費換

▲涓豆腐-韓式炸雞（蜂蜜蒜味）。（圖／豆府餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

豆府餐飲集團回饋廣大饕客的熱情支持，今天推出「7大品牌．春季炸雞狂歡祭」，除了今日至4月7日完成APP的每日簽到任務，就能把熱門炸雞免費帶回家，清明連假期間單點「炸雞系列」，就可以獲電子兌換券1張。

豆府餐飲集團4月推出「7大品牌．春季炸雞狂歡祭」，首先是APP連續7天簽到，就能將各品牌的熱門炸雞免費帶回家，包含涓豆腐韓式炸雞、北村豆腐家首爾韓式炸雞年糕、姜滿堂香蒜辣雞翅、帕泰家泰式椒麻雞、韓姜熙的小廚房醬味炸雞、飛機河粉越南炸雞，以及阿達師五星麵舖的椒麻雞腿排。

▲帕泰家-鳥籠芋絲炸雞翅。（圖／豆府餐飲提供）

4月3日至4月6日祭出買1送1，凡至涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房、帕泰家、飛機河粉、阿達師五星麵舖等任一品牌用餐，單點1份「炸雞系列」，結帳時刷集團「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當日可獲得免費炸雞電子兌換券1張（電子兌換券使用期限為4/10-5/31）。

▲三商炸雞迎連假推7塊炸雞桶特價199元。（圖／三商餐飲提供）

清明與兒童節4天連假，三商餐飲旗下兩大品牌三商炸雞與三商鮮五丼同步推出限定優惠，三商炸雞主打「愚人節不愚人」，推出7塊炸雞桶優惠，原價455元，特惠價199元，活動自3月31日至4月7日。整桶包含兩隻雞腿、兩塊腿排與三支翅膀，份量適合2至3人分享，平均單塊不到30元。

▲鮮五丼愚人節檔期推出翻轉招牌牛丼限時優惠。（圖／三商餐飲提供）

三商鮮五丼則於愚人節檔期推出翻轉招牌牛丼限時優惠，一次享受雙重吃法，1碗為經典招牌牛丼，另1碗為翻轉版本，白飯在上、牛肉在下，4月1日至4月3日，內用外帶招牌牛丼第2碗享41折優惠，兩碗原價280元，特惠價197元，平均1碗不到99元。