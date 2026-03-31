点爭鮮跨界聯名點點心　豬仔流沙包搬進日式壽司店

▲点爭鮮跨界聯名點點心。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

最萌「爆漿豬仔」現身壽司店。爭鮮集團旗下品牌「点爭鮮MAGiC TOUCH」攜手人氣港點品牌「點點心」，即日起至5月18日推出期間限定系列，將經典港點搬進日式壽司店，招牌必吃的「豬仔流沙包」戴上鮮蝦與玉子燒造型頭套，外層炸至金黃酥脆。

▲豬仔流沙包戴上鮮蝦與玉子燒造型頭套，外層炸至金黃酥脆。（圖／爭鮮提供）

這次点爭鮮與點點心聯名活動，把彼此招牌端上對方餐桌，点爭鮮不僅能品嚐港式人氣甜品「楊枝甘露雪酪冰」、「港式凍鴛鴦」，還有招牌必吃的「豬仔流沙包」更驚喜變身，可愛小豬戴上鮮蝦與玉子燒造型頭套，外層炸至金黃酥脆。

点爭鮮把日式料理結合港式風味，「避風塘香蟹握手卷」以整隻酥炸軟殼蟹入菜，搭配港式經典避風塘蒜酥，「XO雞扒撈丁」則以點點心經典XO醬結合鮮嫩雞排與溫泉蛋，鹹香滑順兼具。

▲「點點心」則融入日式海鮮元素，推出多款聯名菜色。（圖／爭鮮提供）

「點點心」則融入日式海鮮元素，推出「點點鮮味海鮮粥」與「軟殼蟹臘味煲仔飯」，後者吸飽臘肉與海鮮精華的米飯，搭配整隻香脆軟殼蟹，讓港式經典多了豐富海味。

▲藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」，推出22款限定扭蛋，有徽章、裝飾吊飾及壓克力貼飾等小物，4月3日至24日限時登場。「裝飾吊飾」是貓咪們化身鮪魚壽司喵、軍艦喵、甜點喵等模樣；「壓克力貼飾」結合藏壽司獨有「鮮度君」設計搭配各種貓咪；另有10款徽章。

藏壽司4月8日起有滿額贈活動，消費達1000元並追蹤官方粉專、加入LINE好友綁定會員即可獲得。贈品有「mofusand貓福珊迪」原創透明文件夾；4月15日起則是「mofusand貓福珊迪」裝飾吊飾，2贈品各限量1萬2400個，送完為止。

▲4月14日起推出多款新品。（圖／藏壽司提供）

4月14日起藏壽司還將推出多款春季新品，包括「醬漬海螺佐飛魚卵軍艦」、「蒲燒鮭魚鮭魚卵蘿蔔泥」、「香菇天婦羅握壽司」、「炙烤焦糖鮮蝦」、「炙烤扇貝飛魚卵美乃滋」以及「炙烤玉米明太子美乃滋」，甜點有「銅鑼燒霜淇淋聖代」、「法國蘋果覆盆莓格子塔」與「焦糖北海道千層蛋糕」。