視覺系旅遊神卡現身！聯邦「M世界卡」高顏值鏤空卡面、歐美日韓享最高15%回饋

▲暑假即將到來，出國旅遊最需要一張「邊玩邊省」的信用卡。（圖／記者蔡玟君攝）



財經中心／綜合報導

隨著天氣逐漸暖和起來，台灣人的旅遊動力也正透過社群平台瘋狂擴散！最近滑脆（Threads）是不是讓人又羨慕又嫉妒？滑兩下是網友在埃及金字塔前打卡，再滑兩下又是誰在北歐追到極光，或是漫步巴黎倫敦的美美街拍。看著大家瘋狂出國、分享各種神級旅程，讓人也手癢得想立刻挑好「機加酒」下單。其實環遊世界沒有想像中那麼遙遠，重點在於有沒有選對那張幫你「邊玩邊省」的信用卡。聯邦銀行全新推出「M世界卡」，可說是為了一群有旅遊夢的玩家設計，此外還有被不少卡友認可也很耐刷的「M卡」，讓你追逐夢想的同時，省錢包更有感。

血拚最高15%！日韓歐美熱門景點、百貨全包

規劃環遊世界最怕的就是要準備各種信用卡換來換去！畢竟每張信用卡的回饋規則都不一樣，這張刷機票比較省、那張訂飯店比較划算，導致出國旅遊像是在做數學題。但現在只要手持「M世界卡」，就能體會什麼才叫省時省力，從「旅遊前」到「旅遊中」全場景通殺，解決頻繁換卡的煩惱。

無論是在Klook或KKday搶行程，還是在Agoda、Booking.com訂飯店，或刷華航、長榮、星宇的機票，甚至是帶長輩跟大型旅行社的團輕鬆玩，刷「M世界卡」最高能獲得11%高額回饋。一卡搞定所有旅遊大小事，真正實現了旅程中的便利與自在。就連平常趕飛機常搭的高鐵、多元化計程車，甚至是出國必備的AI翻譯工具如ChatGPT、Google AI，以及旅途中打發時間必備的YouTube、Disney+、Spotify等串流平台也全包。

如果你是買到停不下來的刷卡大戶，海外消費只要掏出M世界卡，就能享有3%回饋無上限。除了基本盤，這張卡最強的玩法在於疊加海外指定商戶的額外回饋，最高加碼12%，讓總回饋直接衝上15%！例如台灣人去泰國必逛的King Power百貨，就能享有額外12%加碼。在韓國瘋搶保養品時，OLIVE YOUNG也提供11%的額外回饋。

至於旅歐行程，「M世界卡」也鎖定了英國頂級Harrods哈洛德百貨、倫敦眼與溫莎樂高樂園等熱門景點。法國部分也涵蓋了所有旅人的最愛，從老佛爺百貨、河谷購物村，到精品品牌MARNI、MICHAEL KORS等，也都享有疊加回饋。甚至回國後才後悔沒入手的精品，海外線上消費也享同等回饋，讓你無論在實體店還是網購都能買得心安理得。

保費回饋4.5%！讓必要支出變身旅遊基金

不只無腦環遊世界，「M世界卡」更厲害的是把日常支出也一起放大！像是許多人每年固定會繳的保險費，新戶只要申辦電子化帳單，在核卡三個月內，保費單筆滿15,000元並一次付清，就能拿到500元刷卡金，加上原本回饋，最高約4.5%，讓原本大筆的必要支出，瞬間變成幫自己多賺回一頓星級大餐的旅遊基金。

M世界卡、M卡「命定神卡」二選一！尊榮感與小確幸兼具

無論新戶舊戶，截至目前大家最常問的就是「M世界卡與M卡到底差在哪裡」？簡單來說，如果打算來一趟精緻旅遊體驗，或是在機場不想狼狽排隊，不妨直衝「M世界卡」，具備高級玩家最需要的「機場接送」跟「貴賓室服務」，讓旅人在飛行前後都有個舒壓享受的空間，平常連坐高鐵也都有加碼回饋，適合格外重視旅程舒適度的人。在旅遊加碼上，M世界卡只要跨2個（含）以上場景消費滿10,000元，就送750元刷卡金，總回饋最高衝到11%，對於買機票、訂房等大額支出來說，達標門檻非常直覺，真的是一卡搞定旅遊大小事。

至於想日常省錢、追求出國小確幸，「M卡」也很夠用。機票、訂房、行程通通能刷，海外實體與線上消費，通通都有3%回饋無上限。在加碼機制上，M卡只要在3個（含）以上不同場景消費滿5,000元，就贈送250元刷卡金，回饋最高同樣可達11%。

綜合來說，「M世界卡」主打大額高效率的回饋感，「M卡」則適合多樣化的小額累積。讓每一位旅遊玩家都可以觀察自己平日消費習慣、旅遊方式，挑選一張最能讓自己刷得順手、領得有感的神卡。

高顏值無磁條卡片！資安技術融合美感設計、低調展現高級品味

值得一提的是，「M世界卡」不只延續「M卡」M型透明鏤空的絕美設計，更是全台第一張「無磁條」卡面。這項創新設計是為了杜絕被有心人士側錄資訊的風險，同時讓卡片背面得以「大面積留白」，打造獨一無二的俐落輕奢美感。將資安科技融入生活美學的巧思，讓每一次掏出卡片結帳時，既能確保安全，同時也能低調展現出不隨波逐流的獨到品味。想跟上今年的旅遊熱潮，「M世界卡」辦下去，環遊世界計畫就等於成功一半。

活動網頁：https://activity.ubot.com.tw/MWorldcard/index.htm