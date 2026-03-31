4月連假台灣人出國首選日本　國旅必看花海、玩最新空中樂園

▲知名訂房網公布兒童清明連假旅遊趨勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡玟君／綜合報導

清明連假與兒童節將至，Booking.com 公布「清明連假家庭旅遊搜尋趨勢」。數據顯示，短天數假期中，家庭旅客偏好交通便利、機能完整的城市型目的地，出國仍以日本為首選，其中東京、大阪分居第一、二名；國旅方面，台南成為此次連假首選，高雄則憑藉親子景點與交通便利性吸引家庭客位居第二。

▲東京是旅客連假出遊首選。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在出境旅遊方面，東京、大阪穩居前兩名，適逢櫻花季，加上交通方便，成為家庭旅遊首選；釜山躍升至第三名，城市兼具海港風景與都會節奏，適合安排為一趟兼具戶外與城市體驗的家庭行程；曼谷則大幅上升至第四名，第五名為香港。整體排名反映，旅客傾向選擇景點集中、行程易安排的城市，以兼顧便利性與多樣體驗。

國旅方面，台南持續位居第一，高雄第二；花蓮 升至第三名，台中、台北分列第四、第五名，顯示除城市旅遊外，具山海景觀與慢活氛圍的目的地也逐漸受到家庭客群青睞。

▲高雄兒童節活動「恐龍酷樂園」將於連假期間在衛武營登場。（圖／翻攝自高雄市政府臉書專頁）

此次連假全台也有許多活動不能錯過，如高雄市政府於兒童節連假期間，在衛武營國家藝術文化中心打造史無前例的史前冒險「恐龍酷樂園」，共分為8大活動區域，其中最不能錯過的就是「恐龍大草原」，多隻擬真機械恐龍入侵，配合情境造景，打造最具氛圍感的拍照打卡區，讓民眾彷彿走進好萊塢電影場景。「古生物廣場」則將出現高達6公尺的巨大滑齒龍與彩斑菊石驚喜現身。

此次更邀請到日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度登台，帶來細節驚人的巨大機械恐龍，透過流暢的肌肉擺動與震懾人心的咆哮，結合舞台秀、互動與科普教育。演出時段固定於活動期間的每日下午3點、5點和晚上7點20分。

▲大立空中樂園即將以全新樣貌回歸。圖為改裝前樣貌（圖／翻攝自大立空中樂園臉書專頁）

高雄大立百貨則宣布，陪伴許多人從小玩到大的空中樂園，歷經半年整修後，正式宣布以全新樣貌「大立空中樂園 RIZZ」再出發，並於4月3日開幕，搶攻兒童節連假第一波人潮。

▲▼過去熱門的海盜船、空中小火車都會保留。（圖／翻攝自大立空中樂園臉書專頁）

官方日前透過社群平台宣布，全新的「大立空中樂園 RIZZ」重新定位，由過去單一遊樂場型態，轉型為結合娛樂、休憩與餐飲的複合式高空場域，規劃5大主題區域，遊樂設施如海盜船、旋轉木馬、空中小火車等代表性設施皆已保留，並完整檢修與安全強化。

除了經典遊樂設施，也加入全新餐飲與高空景觀體驗，結合輕食與飲品服務，搭配舒適放鬆的環境氛圍，未來不僅適合親子同遊，也讓旅客能在市中心高樓，一邊享用美食、一邊俯瞰高雄街景。

▲學甲蜀葵花文化節。（圖／學甲區公所提供）

而「台南學甲蜀葵花文化節」現在正美，學甲區公所今年打造廣達2.6公頃的花海，以高達2公尺的蜀葵花海為主角，周邊還有彩色花毯。同時，有「平地櫻花」之稱的花旗木現在也正是花期，台南市政府表示，預估花海可持續至4月6日為止。

▲學甲蜀葵花文化節今年首次打造五彩花毯。（圖／學甲區公所提供）

今年「學甲蜀葵花文化節」邁入第13年，高達2公尺的蜀葵花海是必拍景觀，高聳花牆彷彿走進迷宮般。學甲區公所在本屆也首次於光華里民活動中心打造「多層次五彩花毯」，搭配青葙、火焰雞冠花、鼠尾草、紅藜及萬壽菊等多樣花卉，營造層次分明、色彩繽紛的春日景觀，預計活動至5月3日為止。

▲▼台南玉山寶光聖堂花旗木。（上圖／IG@chiungmin授權提供，下圖／南市政府觀光局提供）

南化花旗木現在也正美。南化區公所在玉山寶光聖堂舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶光花旗尋覓境」，結合花旗木美景、市集、美食及農遊體驗，讓大小朋友都能盡情享受春日假期。