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景觀鐵板燒「旨醞」微風信義店明開幕　春夏6道新菜搶先曝光

▲旨醞春夏新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲「活龍蝦」以高溫輕煎，搭配魚骨與旬蔬慢熬的紅甜椒醬。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下鐵板精緻料理「旨醞」2號店明天正式進駐微風信義45樓，餐廳占地125坪，配有67座位與2個包廂，享用鐵板精緻料理的同時，也能欣賞美麗的高空景觀。此外，旨醞春季菜單中的6道新料理也同步曝光。

旨醞是饗賓餐旅2024年推出的鐵板燒品牌，選址在新莊宏匯i-Tower38樓，坐擁美麗的高樓景觀，餐點隨四季更迭變化。今年品牌拓點，2號店進駐同樣也有美麗高樓景觀的微風信義45樓，餐廳占地125坪，配有67座位與2個包廂，明天正式開幕，目前第一個星期預約已滿。

▲旨醞2號店進駐同樣也有美麗高樓景觀的微風信義45樓。（圖／記者黃士原攝）

除了微風信義店開幕，同步推出春夏菜單，其中6道新料理選用帝王蟹腳、活龍蝦、活鮑魚、南極圓鱈、馬糞海膽及A5和牛等高檔食材。前菜「帝王蟹腳」搭配時令野菜，鮮甜的蟹肉與脆爽野蔬交織，柚子醋和青蘋果的酸甜，讓味蕾立刻感受春天的清新，自製竹炭麵包粉帶出春泥拔鮮的意象。

▲旨醞春夏新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲前菜「帝王蟹腳」搭配時令野菜。（圖／記者黃士原攝）

▲旨醞春夏新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲「潮汐鮮味茶碗蒸」搭配滿滿鮮味的馬糞海膽。（圖／記者黃士原攝）

▲旨醞春夏新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲「活鮑魚」搭配主廚特製的莊園玉米白酒醬。（圖／記者黃士原攝）

「潮汐鮮味茶碗蒸」以生食級雞蛋和日本百合根低溫慢蒸，搭配滿滿鮮味的馬糞海膽，佐以文蛤芡汁、澎湖海菜與甜豆仁，海味更加清甜細緻。「活鮑魚」（12品限定）風味濃鮮、口感彈牙，搭配主廚特製的莊園玉米白酒醬，底下鋪上泰國紫玉米與糯米珍珠玉米增加口感。

▲旨醞春夏新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲「南冰洋圓鱈」先煎後悶蒸，外酥內嫩，搭配淡雅的白花椰菜酒粕醬汁。（圖／記者黃士原攝）

▲旨醞春夏新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲A5和牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

「南冰洋圓鱈」先煎後悶蒸，外酥內嫩，搭配淡雅的白花椰菜酒粕醬汁，再以鮭魚卵的鹹鮮與海苔酥來增添海洋鮮味。「活龍蝦」以高溫輕煎，搭配魚骨與旬蔬慢熬的紅甜椒醬，來凸顯龍蝦本身的鮮甜層次。「A5和牛肋眼」煎至5分熟，保留油脂與肉質的均衡口感。搭配松露波爾多紅酒醬、干邑藍紋起司醬以及淡雪鹽。

▲早午餐「加州陽光大早餐」。（圖／記者黃士原攝）

另外，擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），日前路易莎正式宣布併購該品牌，除了保留原有排餐外，還新增多款早午餐，售價198元起附飲品，其中熱美式咖啡可以無限續杯。

▲瑞可塔吐司。（圖／記者黃士原攝）

新增的早午餐菜單，包括瑞可塔吐司、加州陽光大早餐、美式丹佛歐姆蛋、德州墨式開放餅、班尼迪克蛋等，還有大豐收能量沙拉、農夫市集水果、燕麥堅果優格碗等，還能再升級加上脆煎培根、火燒雞丁、煙燻鮭魚等配料。早午餐都附有美式咖啡、紅茶、果汁，其中熱美式咖啡可以無限續杯喝到飽。

▲海鮮總匯燉飯。（圖／記者黃士原攝）

主餐方面，不僅保留原品牌的特色，例如招牌片燒嫩肩牛排、起司漢堡、烙鐵雞胸香料飯、紅酒燉牛肉外，也新推海鮮總匯燉飯、火烤戰斧豬排，以及白酒蛤蜊、香料鮭魚、火燒雞丁、慢燉茄汁牛、堅果波特菇奶油牛肝菌等口味的義大利麵等，最低只要320元。並針對好友與家庭歡聚需求，則規劃多款共享餐，像是好萊塢狂歡夜拼盤、丁骨牛排和美式淡菜海鮮桶（含炸薯條）。

關鍵字： 美食雲 旨醞 饗賓

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