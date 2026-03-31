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英格莉莉進駐統一時代百貨　開幕免費吃「熔岩鬆餅塔」

▲▼Engolili英格莉莉統一時代店。（圖／Engolili英格莉莉提供）

▲Engolili英格莉莉全台第7間門市進駐統一時代百貨。（圖／Engolili英格莉莉提供）

記者蕭筠／台北報導

英式輕食品牌「Engolili英格莉莉」全台第7間門市進駐信義區統一時代百貨，提供近百席座位，更推出限店甜點「花園秘境熔岩鬆餅塔」，4月1日起試營運、4月4日開幕，10日前皆可享炸魚薯條、鬆餅塔免費吃優惠。

英格莉莉統一時代店規劃近百個座位，限店新品「花園秘境熔岩鬆餅塔」，為鬆厚大鬆餅結合特調熔岩鮮奶油，售價390元；「花園秘境雙人套餐」，內含花園秘境熔岩鬆餅塔、漢普頓宮花園燉飯、主廚義大利麵及特調飲品，會員優惠價1298元。

▲▼Engolili英格莉莉統一時代店。（圖／記者蕭筠攝）

▲英格莉莉統一時代店限定新品「花園秘境熔岩鬆餅塔」。（圖／記者蕭筠攝）

4月1日至3日至英格莉莉統一時代店單點2份主餐以上即送「英式炸魚薯條」1份，4日至10日送「花園秘境熔岩鬆餅塔」1份，以上優惠每日皆限量60份，現場排隊與電話訂位各半。

4月1日至5月15日每桌符合低消再送「鐵鍋鬆餅兌換券」1張，限量1000份；同桌每人消費達160元以上，並於Google商家留下好評且上傳用餐照片，加碼送「黃金脆漿薯條」1份。

Engolili英格莉莉統一時代店
門市地址：台北市信義區忠孝東路五段8號3樓（統一時代百貨3F）
訂位電話：02-27223598

▲▼Engolili英格莉莉統一時代店。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全門市推出2款鬆餅新品。

▲▼Engolili英格莉莉統一時代店。（圖／記者蕭筠攝）

英格莉莉全門市4月1日同步開賣2款鬆餅新品，「紫薯芋泥蒙布朗粉撲鬆餅塔」以綿密芋泥、紫薯製成蒙布朗醬，交織淋在粉撲鬆餅上；「70%可可香蕉焦糖脆脆粉撲鬆餅塔」則以70%可可製作絲滑卡士達醬，結合新鮮香蕉、焦糖脆脆。

▲▼The Ice Cream & Cookie Co.全台首店插旗統一時代店。（圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供）

▲The Ice Cream & Cookie Co.全台首店插旗統一時代店。（圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供，下同）

新加坡頂級冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」 全台首間概念店3月也插旗台北市信義區，除了必吃「經典冰淇淋餅乾三明治」外，更推出全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」，把軟餅乾變成薯條造型，沾著冰淇淋吃別有風味。

ICC主打使用天然食材與健康概念，選用日本北海道牛乳、以椰子花糖做為天然甜味劑，更添加益生元纖維，糖分減少最高達40%。

▲▼The Ice Cream & Cookie Co.全台首店插旗統一時代店。（圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供）

▲軟餅乾變成薯條造型提供2種口味。

▲▼The Ice Cream & Cookie Co.全台首店插旗統一時代店。（圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供）

▲經典冰淇淋餅乾三明治是選用2片軟餅乾夾入冰淇淋。

ICC全台首店位於統一時代百貨台北店B2，開賣全球首發新品「冰淇淋配薯條餅乾」，將軟餅乾變成薯條造型，有巧克力脆片、雙重巧克力脆片2種口味，可任意搭配冰淇淋1球，組合價180元，餅乾單點78元。

ICC的「經典冰淇淋餅乾三明治」，選用2片軟餅乾夾冰淇淋，有8種冰淇淋及8種軟餅乾任意混搭，售價188元。

▲▼The Ice Cream & Cookie Co.全台首店插旗統一時代店。（圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供）

▲門市提供8種軟餅乾口味、8種冰淇淋口味。

門市提供8種冰淇淋口味有開心果、焦糖脆餅、斑蘭椰子麻糬、白桃烏龍、茉莉白巧、薄荷巧克力、薑汁牛奶及黑芝麻，單球售價128元、雙球147元、3球168元。

8款軟餅乾為70%巧克力、雙重巧克力碎餅乾、抹茶麻糬、堅果、花生醬、蘋果派、黑芝麻麻糬及焦糖脆餅，單片售價68元、6入餅乾盒338元（8種口味任選）。

The Ice Cream & Cookie Co.統一時代店
地點：統一時代百貨B2 312-5（台北市信義區忠孝東路五段8號B2）
營業時間：周日至周四11:00-21:30；周五六11:00-22:00

關鍵字： 美食情報 美食雲 Engolili英格莉莉 The Ice Cream & Cookie Co.

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