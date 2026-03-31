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清心福全推3款紅豆飲品　還有「奧樂雞」聯名T恤和飲料杯

▲▼清心福全聯名奧樂雞。（圖／清心福全提供）

▲清心福全攜手奧樂雞展開聯名活動。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

清心福全4月1日將有3款紅豆新品上市，包括冰沙、奶茶及鮮奶茶，同時攜手台灣人氣原創IP「奧樂雞」推出「社畜T-shirt」，把GO AWAY、薪水小偷等厭世標語直接印在衣服上，明起陸續上市。

「清心福全X奧樂雞」推出2款周邊，其中「社畜T-shirt（共2款）」選用上班族必備金句「GO AWAY」、「薪水小偷」，搭配奧樂雞厭世表情，吸睛度十足，4月6日至20日購買任一飲品加價490元即可預購；「奧樂雞恰好瓶」容量750ml可裝大杯飲料，還能加掛吊飾，4月17日起購買任一飲品加35元即可入手。

▲▼清心福全聯名奧樂雞。（圖／清心福全提供）

▲奧樂雞恰好瓶加購價35元。

▲▼清心福全聯名奧樂雞。（圖／清心福全提供）

▲聯名飲料紙杯有9款

另有9款聯名飲料杯，把奧樂雞化身上班族搭配厭世黑色幽默語錄，有「升職加薪」、「業績爆棚」、「錢途光明」、「有錢有閒」、「平安喜樂」、「水逆退散」、「小人掰掰」、「富瘦雙全」、「坐以待幣」等款式。

此外，清心福全4月1日起也推出3款紅豆新品，「紅豆香草艾思（85元）」選用香草冰淇淋結合冰沙基底，搭配紅豆顆粒，還有「相思紅豆鮮奶茶（65元起）」、「相思紅豆奶茶（55元起）」。提醒各區價格有所不同。

▲▼麻古茶坊「蕃茄季」。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊「蕃茄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

麻古茶坊「蕃茄系列」也將於4月1日回歸，「蕃茄梅蜜」以現打蕃茄冰沙加入獨家梅汁，售價70元起；「蕃茄梅蜜波波」則加入波波及綠茶凍增加口感，售價80元起，期間限定、售完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 清心福全 奧樂雞 麻古茶坊

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