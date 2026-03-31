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住礁溪溫泉旅館免費玩植物生態館、手作DIY　高鐵票享75折

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供）

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪捷絲旅推出季節限定「春日小匠人」住房專案，結合角色扮演、手作體驗與戶外遊程，打造寓教於樂的親子假期。專案兩天一夜雙人房3348元起，三天兩夜四人房10,044元起，透過官網訂房並加購高鐵車票，5月底前可享75折起優惠。

▲▼捷絲旅宜蘭礁溪館專案串聯金車礁溪蘭花園生態館行程。（圖／捷絲旅提供）

▲住礁溪捷絲旅三天兩夜可免費玩金車礁溪蘭花園附設動植物生態館。

專案以「小小匠人」為主題，入住即贈職人變身禮包，兩天一夜方案含住宿與早餐，並可加購手作體驗；三天兩夜方案則直接包含「藺草子」手作課程，並贈送金車礁溪蘭花園附設動植物生態館門票，可於園區觀察植物生態，並與水豚、狐獴近距離互動。

▲▼煙波蘇澳四季雙泉館。（圖／業者提供）

▲▼煙波蘇澳四季雙泉館推出冷泉特展，在餐飲中也加入冷泉元素。（圖／業者提供）

▲▼煙波蘇澳四季雙泉館。（圖／業者提供）

煙波蘇澳四季雙泉館則鎖定健康療癒與深度旅遊市場，即日起至9月30日為止推出「蘇澳泉湧畫映—探訪冷泉之父竹中信景」特展。本次展覽特別公開「冷泉之父」家族珍藏史料，回溯蘇澳冷泉發展的百年歷史文化。

針對春季出遊需求，官網同步上線專案優惠。以「尊榮一大床」房型為例，兩人入住含早餐每房每晚4160元起。餐飲與活動體驗方面，則將冷泉融入食藝，於早午餐自助餐檯規劃「蘇澳寶藏饗食冷泉」專區，提供冷泉製麵、溫泉蛋等特色料理，並攜手在地酒廠打造冷泉燒酒。展覽期間同步推出「湧泉解密任務」與「彈珠汽水 DIY」等互動體驗。

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