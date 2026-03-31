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頂級牛肋排+牛肉麵「每碗1980元」　門前隱味與勞瑞斯推聯名餐

▲勞瑞斯×門前隱味聯名牛肉麵套餐。（圖／業者提供）

▲勞瑞斯與門前隱味推出聯名牛肉麵。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台灣知名餐飲品牌「門前隱味」攜手美國頂級牛肋排餐廳「勞瑞斯牛肋排餐廳」，把台灣傳統牛肉麵結合美國頂級牛肋排，共同打造要價1980元的奢華牛肉麵，明天起平日商業午餐限量供應。

「門前隱味」原是板橋巷弄內的一家人氣牛肉麵店，「門前」是指這家牛肉麵就是在老闆Archer所開的設計公司門前，而「隱味」意指「記憶中的味道」。該店僅提供5個吧台座席，一天限量供應30碗，想品嚐要等上2年，因此被稱為「全台最難預約的牛肉麵店」。

▲門前隱味牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

近年，門前隱味除了搬遷到空軍三重一村，還在台北西門町、台中市舊城區開設分店，去年還受澳門永利皇宮邀約，快閃進駐馥樂庭美食廣場。這次與勞瑞斯牛肋排餐廳合作，經典的烘烤老配方、28天濕式熟成與4小時低溫慢烤的美國頂級牛肋排，搭配濃郁老湯底與慢熬4小時入口即化的牛筋，聯手打造融合東西方料理的奢華牛肉麵。

▲勞瑞斯×門前隱味聯名牛肉麵套餐。（圖／業者提供）

▲門前隱味x勞瑞斯聯名套餐售價1980元，同時延續品牌經典的桌邊服務體驗。

門前隱味x勞瑞斯聯名牛肉麵售價1980元，同時延續品牌經典的桌邊服務體驗，麵條、牛筋與配菜於廚房完成後上桌，牛肉湯則由服務人員以陶壺於桌邊現場注入。頂級牛肋排更由主廚推著百萬手工打造的銀色不鏽鋼餐車至桌邊現切入碗。明天起平日商業午餐限定供應，每日15碗，總計250碗，售完為止，餐廳建議於訂位時事先告知。

▲我家牛排插旗桃園平鎮，預計5月開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店後，犇峰餐飲集團我家牛排加盟店再增桃園平鎮店，目前正在籌備中，積極在人力銀行召募廚房員工及服務人員，預計5月開幕。

在我家牛排高雄店開幕之前，犇峰餐飲集團旗下的板橋遠科店是全台最大分店，占地200坪以上，座位數310個，餐檯提供冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點（港點）、沙拉、甜點及台式料理，總數超過百道，點用任一款排餐（420元起）就能無限享用，單點自助吧也只要390元。

關鍵字： 美食雲 門前隱味 勞瑞斯 牛肉麵

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