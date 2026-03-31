日本5間溫泉景觀旅宿精選　泡湯看富士山、東京灣

▲La Vista 富士河口湖泡湯就能欣賞富士山。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook近年積極佈局日本不同特色飯店選擇，現在更宣布增加日本知名共立集團旗下溫泉渡假品牌「共立Resort（Kyoritsu Resort）」全系列飯店可透過平台預訂，並推薦5間結合賞櫻、泡湯、景觀的特色旅宿，提供旅客參考。

共立集團在日本擁有廣泛據點，旗下涵蓋溫泉渡假品牌「共立Resort」與商務旅宿「Dormy Inn」，共計138間飯店皆可於Klook預訂。共立Resort以結合景觀、溫泉與款待服務聞名，館內提供多項貼心體驗，包括迎賓飲品、可自由選擇的館內浴衣和枕頭、免費使用的個人包場湯屋，還有宵夜時段免費提供「夜鳴蕎麥」品嚐，Klook也同步推出限時優惠，即日起至4月10日預訂指定飯店連住兩晚享8折起。

▲▼北海道La Vista 函館灣。

隨著賞櫻季節到來，平台也推薦5間特色飯店選擇，包括：

北海道 La Vista 函館灣

「La Vista 函館灣」位於函館灣畔，鄰近金森紅磚倉庫、函館朝市與函館山纜車，春季可前往五稜郭公園欣賞北海道代表性櫻花景點。

飯店整體融合大正時代浪漫古典風格，設有多樣溫泉設施與桑拿空間，其中頂樓露天溫泉可遠眺函館夜景，為世界知名三大夜景之一，女性專屬化妝間也坐擁壯麗景色。餐飲方面，早餐以函館風味美食聞名，包含魷魚與海鮮蓋飯，晚餐則提供西式、中式及北海道代表美食如成吉思汗烤肉與湯咖哩。

▲▼La Vista 東京灣泡湯就能欣賞東京灣風景。

東京 La Vista 東京灣

「La Vista 東京灣」位於東京豐洲，鄰近豐洲市場與teamLab Planets，地理位置十分便利。飯店主打都會景觀溫泉，頂樓設有天然溫泉大浴場，可俯瞰東京灣與城市天際線，白天與夜晚各具不同風情，並提供乾桑拿、霧基岩浴與瀑布浴等多元設施。

館內無邊際泳池、SKY BAR與健身房同樣坐擁開闊景觀，自助早餐則主打豐富海鮮與在地特色料理，適合想結合賞櫻與城市度假的旅客。

▲▼La Vista 富士河口湖。

山梨 La Vista 富士河口湖

「La Vista 富士河口湖」坐落於河口湖畔，春季周邊櫻花與富士山同框景色極具代表性，是日本最具人氣的賞櫻地之一。飯店以南法普羅旺斯風格打造，從建築外觀到室內設計皆融入花卉與自然元素，多數房型可直接眺望富士山與湖景。

館內設有大浴場與多間主題式私人湯屋，從男浴池和女浴池都可以看​到富士山，結合溫泉、景觀與異國氛圍，營造出獨特的度假體驗。

▲▼位於京都嵐山的花傳抄旅宿。

京都嵐山 花傳抄

「花傳抄」於2026年全新整修開幕，地點鄰近嵐山渡月橋與嵯峨野竹林等人氣賞櫻名所，距離車站走路1分鐘就到。館內以日式傳統風格打造，設有大浴場「平安之湯」與五間風格各異的包場湯屋，讓旅客可盡情體驗湯巡樂趣；另設有茶室與閱覽空間，營造濃厚京都氛圍。

客房分為「京都町屋」、「京都和風」與「京都現代」三種風格，從家具、寢具到香氛細節皆講究用心，打造沉浸式住宿體驗。

▲梅小路花傳抄客房示意圖。

京都 梅小路花傳抄

「梅小路花傳抄」坐落於京都市區，鄰近梅小路公園、京都塔等熱門景點，地理位置便利。飯店以現代日式風格融合京都文化元素，營造沉穩典雅的住宿氛圍。

館內設有大浴場與五種風格的私人湯屋，並提供桶浴、岩盤浴與桑拿等多元設施，讓旅客在市區也能享有完整放鬆體驗。餐飲主打京都旬味懷石料理，一樓另設有紀念品商店「花扇」，提供多款京都特色甜點與紀念品，增添旅途儀式感。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）