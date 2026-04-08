高空美景與刺激滑行一次滿足！紐西蘭皇后鎮必玩「斜坡滑車」

▲皇后鎮必玩斜坡滑車。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

來到被譽為冒險之都的紐西蘭皇后鎮，絕對不能錯過的行程莫過於「Skyline Gondola 天空纜車」與「Skyline Luge 斜坡滑車」。這項結合絕美湖光山色與腎上腺素飆升的經典組合，不僅能從高空俯瞰瓦卡蒂普湖與連綿群山的壯麗視野，更憑藉著老少咸宜的滑車競技，成為造訪皇后鎮時首選的超人氣景點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

搭乘天空纜車俯瞰皇后鎮美景

隨著車廂平穩攀升，整座皇后鎮的湖色美景與周圍雪山在眼前延展開來。抵達山頂站後，視野更見開闊，可以前往專屬觀景台捕捉皇后鎮著名的全景，或在山頂餐廳一邊品味美食、一邊沉浸在如畫般的自然風光。這裡不僅是絕佳的取景點，更是城市喧囂之外的世外桃源，讓人流連忘返。

▲▼山頂還有觀景台、餐廳和禮品店。

▲Skyline活動體驗地圖。

雙賽道斜坡滑車

真正的重頭戲是位於戶外區的「Skyline Luge 斜坡滑車」，搭乘登山吊椅纜車（Chairlift）前往起跑點後，需經過工作人員的簡易操作教學：手把前推就能前進、向後拉就能剎車，熟悉操作後就能輕鬆玩！滑道分為兩個賽道，有坡度平緩且能邊滑邊賞景的 Arrow（黃色）景觀賽道，以及充滿彎道、追求速度與刺激的 Dart（藍色）冒險賽道，可以選擇適合自己的賽道，全程掌控速度。

▲設有The Arrow Track（黃色）、The Dart Track（藍色）兩種賽道。

▲不同顏色各代表不同尺寸的安全帽，在體驗前須先佩戴好。

▲▼搭上吊椅纜車前往Skyline Luge試車處。

▲▼沿途也可以欣賞風景。

▲▼先試車、熟悉操作。

▲▼玩斜坡滑車不太需要技術，輕輕往前推操控桿就能前行，越往前推速度越快。

▲▼想放慢速度享受風景，或是想加速感受刺激的快感，都可以自己掌控。

購票資訊

Skyline Luge的票價根據想玩幾次斜坡滑車來決定，標準的套票包含纜車和斜坡滑車，常見選項有3次、5次和6次的斜坡滑車體驗。可以現場購票，也可以透過線上平台先訂購，不僅能避免現場排隊購票的漫長等待，還能即時查看折扣或家庭套票。

安全須知

身高低於110公分的乘客必須由成人陪同，且僅限使用藍色賽道。身高介於110公分至135公分之間的乘客可自行乘坐藍色賽道。

Skyline Queenstown

地址：53 Brecon Street, Queenstown 9300紐西蘭

營業時間：09：30－21：00

*部落客《捲捲頭／品味生活》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►摩洛哥西岸迷人古城索維拉！朝聖權力遊戲取景堡壘、必逛舊城區

►乘「冰河遊船」漫遊紐西蘭最大冰川！古老冰山散射湛藍光芒

►基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所 電梯直達半山腰遊戲場