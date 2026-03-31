老井台南府前店4/13試營運　4月訂位9成滿「明0點開放5月」

▲老井極上燒肉台南府前店4月13日試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中人氣燒肉「老井」往南台灣發展，首站插旗台南，而且是進駐燒肉南霸天「碳佐麻里」創始店的舊址，日前官方公告4月13日試營運，3月27日開放4月份線上訂位，目前已有9成滿，僅剩3天的少數時段還可以預約，明天凌晨0點後開放5月預訂。

▲澳洲厚切牛舌。（圖／記者黃士原攝）

老井極上燒肉是台中人氣燒肉店，主要提供套餐形式，以台北市信義店菜單為例，計有7款燒肉套餐，價格依主餐的肉品等級而定，雙人套餐從1990元起至5490元，3人從2890元至1萬元。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。

▲老井極上燒肉台南府前店是碳佐麻里創始店的舊址。（圖／取自老井極上燒肉）

目前老井有5家分店，分別是台中3家、竹北1家、台北市1家，台南首店、全台第6家分店（台南府前店）進駐燒肉南霸天「碳佐麻里」創始店舊址，日前官方公告4月13日試營運，3月27日開放4月份線上訂位，目前僅剩3天的少數時段還可以預約。至於5月份訂位，將於明天凌晨0點後開放。

▲王品和牛涮插旗西門町。（圖／王品集團提供）

另外，王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」最後一家分店「西門店」已在3月1日熄燈，經過幾周的整理後，「和牛涮」日前正式進駐原址。此外，即日起到4/30，在全台門市參加指定活動，有機會獲得日本A5和牛、海味雙鮮等好禮。

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。