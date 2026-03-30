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美國奢華新玩法！住德州最高飯店　搭麗思卡爾頓遊艇玩阿拉斯加

▲▼鹿谷度假村。（圖／翻攝自官網）

▲位於美國猶他州的鹿谷度假村，已成為全球富豪最愛的滑雪勝地。（圖／翻攝自官網

記者蔡玟君／綜合報導

今年美國迎接建國250週年與各項盛會登場，高端旅遊市場更迎來新一波新開幕與設施升級熱潮。從猶他州鹿谷度假村（Deer Valley Resort）的滑雪擴張計畫，到阿拉斯加航線的「海上宮殿」集結，《ETtoday新聞雲》整理出今年美國高端旅遊全新亮點。

▲▼鹿谷度假村。（圖／翻攝自官網）

▲▼鹿谷度假村預計將擴大。（圖／翻攝自官網）

▲▼鹿谷度假村。（圖／翻攝自官網）

富豪最愛滑雪地「猶他州鹿谷度假村」擴大　將有近100條滑雪道

身為全美最具指標性的奢華滑雪勝地，鹿谷度假村正進行大規模擴張計畫，預計將滑雪區域面積擴大至原有規模的兩倍以上，其中包括新增近100條滑雪道、10座全新纜車，以及可容納10人的「East Village Express」纜車系統。

同時，也將打造全新的 Deer Valley East Village 區域，並將全面升級既有設施與Snow Park基地，為滑雪旅客帶來更完善且升級的度假體驗。

▲▼Dolly Parton’s SongTeller Hotel。（圖／翻攝自Dolly Parton’s SongTeller Hotel官網）

▲▼華麗且色彩鮮艷的精品飯店Dolly Parton’s SongTeller Hotel。（圖／翻攝自Dolly Parton’s SongTeller Hotel官網

▲▼Dolly Parton’s SongTeller Hotel。（圖／翻攝自Dolly Parton’s SongTeller Hotel官網）

全美新開幕五星飯店與精品住宿清單一次看

1. 鄉村樂天后的精品致敬：Dolly Parton’s SongTeller Hotel
Dolly Parton’s SongTeller Hotel位於田納西州納許維爾，由傳奇巨星桃莉芭頓開設。這座精品飯店設有 245間風格獨具的客房，並打造「桃莉多彩多姿博物館」呈現其音樂生涯，是結合文化與奢華的代表作。

▲▼1 Hotel Austin。（圖／翻攝自1 Hotel Austin官網）

▲1 Hotel Austin位於德州最高樓內。（圖／翻攝自1 Hotel Austin官網）

2. 德州第一高樓雲端飯店：1 Hotel Austin
1 Hotel Austin座落於奧斯汀樓高74層的全新複合式建築「Waterline」內，也是目前德州最高建築。這座奢華生活風格飯店融合永續設計與現代美學，設有251間客房，其頂樓泳池可俯瞰德州丘陵的壯麗景致。

3. 蒙大拿州的極致避世：One&Only Moonlight Basin Resort
頂級度假品牌One&Only於今年雪季正式開幕。度假村由多棟建築組成，包含73間客房與套房、19棟獨立小屋，並設有6間餐廳與酒吧及先進水療設施，提供便捷直達滑雪場的頂級體驗。

4. 銀河下的奢華地標：Observatory Sun Valley, A Viceroy Resort
位於愛達荷州太陽谷凱徹姆市中心，這座全新奢華度假酒店擁有73間客房，飯店結合中央愛達荷暗空保護區的自然優勢，打造獨具特色的精品星空體驗。

5. 佛州坦帕五星新選：Pendry Tampa
Pendry Tampa預計今年在著名的Riverwalk區域開幕，地理位置優越、就位於市中心。這座五星級現代奢華住宿設有220間客房、3間餐廳，以及頂樓泳池，將為旅客帶來全新的頂級住宿選擇。

6. 維多利亞風精品轉生：Wills Hotel
Wills Hotel位於馬里蘭州坎伯蘭，將維多利亞時期建築注入新生命。這座三層樓、共 20間客房的現代精品飯店，是當地首間精品旅宿，專為追求質感的旅客打造。

7. 拉斯維加斯大道奢華亮點：Vanderpump Hotel
位於The Cromwell 的全新奢華飯店「Vanderpump Hotel」將於5月開幕，該酒店包含188間精心設計的客房、充滿特色的雞尾酒酒廊、賭場，為拉斯維加斯注入全新精品娛樂與住宿動能。

▲▼The Ritz-Carlton Yacht Collection。（圖／翻攝自The Ritz-Carlton Yacht Collection官網）

▲The Ritz-Carlton Yacht Collection將投入阿拉斯加航線。（圖／翻攝自The Ritz-Carlton Yacht Collection官網

▲公主遊輪「星辰公主號」。（圖／業者提供）

▲公主遊輪「星辰公主號」。（圖／業者提供）

奢華遊輪搶攻阿拉斯加航線

今年多間頂尖遊輪品牌也紛紛投入阿拉斯加航線，提供奢華新玩法。如麗思卡爾頓遊艇系列The Ritz-Carlton Yacht Collection首次推出阿拉斯加航線；傳奇品牌水晶郵輪（Crystal Cruises）也在睽違七年後再度回歸此航線。

公主遊輪則以新世代 Sphere 級的星辰公主號投入阿拉斯加航線； 璽寶郵輪則以「全套房、全陽台」的高規格配置，滿足了高端旅人對舒適度的極致渴望。

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