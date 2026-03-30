兒童節出招！三代同堂衝神獸村　義大世界推阿公阿孫1元入園玩

▲高雄義大遊樂世界在4月推出「希臘神獸村」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

兒童節連假快到了，義大遊樂世界也準備搶親子客群，園區今年4月推出春季主題活動「希臘神獸村」，把園區變成帶點奇幻感的冒險村，不只有闖關、表演和互動體驗，還鎖定三代同堂客群推出入園優惠，想趁連假帶小朋友放風的家長，最近又多了一個去處。

活動主題「希臘神獸村」這次走的是奇幻冒險路線，園區安排了不少互動內容，其中主打的「三神試煉－小神獸篇」，小朋友可以先拿到神獸實景卡，再照著任務一路闖關、蒐集印記，完成後還能兌換神獸主題紀念品，整個玩法就是要讓孩子一邊玩、一邊當小小冒險王。

▲高雄義大遊樂世界推出祖孫三代只要1元入園活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）





▲義大遊樂世界邀請小朋友穿上神獸跟恐龍裝進園拍照。（圖／記者吳奕靖翻攝）



兒童節期間，園區也會同步推出「童樂嗨派對」，安排氣球秀、魔術秀和街頭互動演出，舞台部分則有《仙境王國－第五元素》與《尋找勇者》等兒童劇場，整體活動設計就是希望讓小朋友進園後，不只是玩設施，連看秀、互動、拍照都能一次滿足。所以，義大這次也規劃「小小神獸就是你」裝扮活動，鼓勵小朋友穿上神獸或恐龍造型服裝進場拍照，搭配園區裡多處主題場景，讓家長幫孩子拍照打卡時，也能多點樂趣。

這波主打活動裡，最吸睛的就是兒童節連假期間的「三代童堂1元玩樂園」。義大表示，4月3日到6日只要搭配成人購票，12歲以下孩童或65歲以上長者，就能用1元優惠價入園，明顯就是要搶攻祖孫三代一起出遊的家庭客。不只連假有活動，義大4月也另外規劃週末限定親子優惠，指定週六、週日，12歲以下學童可用優惠價入園，不過仍須由成人陪同購票進場，民眾如果想搶便宜，還是得記得帶證件、現場購票，優惠也限當天使用。