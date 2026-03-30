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台北凱撒住一晚3799元起贈一日交通券　孩童免費吃buffet

▲台北凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店「精緻四人房」。（圖／台北凱撒大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

兒童連假將到來，飯店業者紛紛祭出優惠搶攻出遊、用餐商機。台北凱撒大飯店4月1日起推出「益童玩台北」住房專案，每晚3,799元起，加贈「北北基好玩卡一日交通券」、館內Checkers自助餐廳開放6歲以下兒童免費用餐。

▲台北凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲專案入住即贈「北北基好玩卡一日交通券」，省210元。

台北凱撒大飯店4月1日至4月30日推出「益童玩台北」住房專案，每晚3,799元起。入住即贈「北北基好玩卡一日交通券」與益生菌補給品，旅客可不限次數搭乘台北捷運、公車及多條台灣好行路線，輕鬆串聯九份、北投、平溪等熱門景點。連住2晚以上享平日房價9折，並依房型加贈館內人氣自助餐廳早餐。

▲台北凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲Checkers自助餐廳4月推出兒童月優惠，活動期間午、晚餐「一大一小同行，0至6歲孩童免費」。

餐飲方面，館內Checkers自助餐廳4月1日至4月30日同步推出兒童月優惠，活動期間午、晚餐祭出「一大一小同行，孩童免費」方案（需另加服務費），業者指出，餐廳兒童收費標準為0至6歲免費、6至12歲半價，12歲以上則依成人價格計算，該活動不適用於下午茶餐期，且不得與其他優惠併用。

▲身分證字號有「10」連號數字，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲身分證字號有「10」連號數字，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。（圖／福容大飯店福隆店提供）

若打算避開連假，提前安排東北角度假，福容大飯店福隆4月1日至10日開賣「3天2夜6,999元」優惠（兒童連假不適用），平均每晚不到3,500元，還有機會升等海景房，入住期限至6月30日、每日限量1間。此外，身分證字號有「10」連號數字，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen未滿12歲兒童，4月3日至4月6日午餐及下午茶時段免費吃。（圖／台北萬豪提供）

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen未滿12歲兒童，4月3日至4月6日午餐及下午茶時段免費吃。（圖／台北萬豪提供）

另外，台北萬豪酒店館內Garden Kitchen於4月3日至4月6日推出「童樂時光」活動，凡成人攜未滿12歲兒童於午餐或下午茶用餐，現場加入官方LINE，即可領取兒童免費用餐兌換券，享自助吧免費吃。

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店 兒童連假優惠

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