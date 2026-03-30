台灣成全球最多得獎飯店市場　訂房網曝旅客新玩法

▲飯店示意圖。（圖／Agoda提供）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台 Agoda 公布 2025 年金環獎（Gold Circle Awards）結果，台灣首度成為全球得獎飯店數最多的市場。從數據可看出熱門旅遊城市版圖也正在改變，旅客也可作為挑選住宿時的重要參考指標。

金環獎主要依據飯店在平台上的顧客評價、訂房表現與營運穩定度進行評選。此次全球共有超過3000家飯店獲獎，台灣表現居冠，其中台北市仍是最大贏家，得獎飯店數超過100間、占全台一半以上，顯示台北依舊是多數旅客住宿首選，台中與高雄則緊追在後。

Agoda觀察，近年越來越多旅客在安排台北行程時，會順道加入第二個城市。以台中為例，憑藉交通便利、距離台北車程約1至2小時，加上美食與藝文景點豐富，成為熱門「延伸行程」選項；高雄則因大型演唱會與國際活動頻繁舉辦，帶動住宿需求快速成長，逐漸轉型為活動型旅遊城市。

此外，整體趨勢也顯示，旅客對「數位化訂房體驗」要求持續提升，包括資訊透明度、價格策略與操作便利性，已成為影響選擇住宿的重要關鍵。

從亞洲市場來看，越南排名第二，日本、馬來西亞、南韓、泰國與印尼並列第三，菲律賓與印度並列第四，澳洲則名列第五。台灣此次奪冠，不僅反映飯店服務品質，也顯示在亞洲旅遊市場中的競爭力持續提升。

▲麗星郵輪探索星號。（圖／麗星郵輪提供）

旅遊電商AsiaYo日前也公布最新旅遊趨勢，指出與疫情前相比，單純的房已無法滿足現代旅客需求，市場正轉向「體驗導向」與「一站式服務」，自由搭配的組合成為了市場關注焦點。根據內部數據分析，旅客更重視旅遊產品新鮮度、多元配套旅遊產品，甚至高度提升品牌黏著性與回購率。

遊輪旅遊也成為近年最受台灣人喜愛的旅遊方式。AsiaYo深耕目前在台三大郵輪品牌麗星郵輪、歌詩達郵輪、MSC地中海郵輪深度合作，以及海外Fly-Cruise行程，訂單量連續三年皆為三位數的翻倍成長，成為華語最大郵輪旅遊預訂平台，並觀察到遊輪旅客年齡層以30至49歲青壯年為主，多為攜帶長輩與小孩的家庭旅遊。

而運動賽事的主題旅遊方式也逐漸成為顯學，尤其是「出國跑馬拉松」。AsiaYo 數據顯示，馬拉松旅遊跑者多集中在30至59歲之間，且具有極高黏著度，有近36%的跑者重複回購兩場以上不同地區的賽事套組。此外，超過70%的跑者選擇雙人房並攜帶非跑者同行，反映出海外賽事多數人傾向與親友同行，放大了周邊的旅遊消費效益。