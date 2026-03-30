藏壽司聯名貓福珊迪推22款扭蛋　滿額再送限量文件夾、吊飾

▲藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款扭蛋。（圖／藏壽司提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」，推出22款限定扭蛋，有徽章、裝飾吊飾及壓克力貼飾等小物，4月3日至24日限時登場。4月14日起，還有「醬漬海螺佐飛魚卵軍艦」與「蒲燒鮭魚鮭魚卵蘿蔔泥」等13款春季新品上市。

22款貓福珊迪扭蛋中，「裝飾吊飾」是貓咪們化身鮪魚壽司喵、軍艦喵、甜點喵等模樣；「壓克力貼飾」結合藏壽司獨有「鮮度君」設計搭配各種貓咪；另有10款徽章。

▲▼滿額贈推出貓福珊迪原創透明文件、裝飾吊飾。

藏壽司4月8日起有滿額贈活動，消費達1000元並追蹤官方粉專、加入LINE好友綁定會員即可獲得。贈品有「mofusand貓福珊迪」原創透明文件夾；4月15日起則是「mofusand貓福珊迪」裝飾吊飾，2贈品各限量1萬2400個，送完為止。

▲4月14日起推出多款新品。

4月14日起藏壽司還將推出多款春季新品，包括「醬漬海螺佐飛魚卵軍艦」、「蒲燒鮭魚鮭魚卵蘿蔔泥」、「香菇天婦羅握壽司」、「炙烤焦糖鮮蝦」、「炙烤扇貝飛魚卵美乃滋」以及「炙烤玉米明太子美乃滋」，甜點有「銅鑼燒霜淇淋聖代」、「法國蘋果覆盆莓格子塔」與「焦糖北海道千層蛋糕」。

▲壽司郎X庫洛魔法使聯名活動開跑。（圖／記者黃士原攝，下同）

台灣壽司郎也與日本經典動畫《庫洛魔法使透明牌篇》推出「小櫻與壽司郎的奇幻冒險」聯名企劃，帶來一系列限定餐點、透明卡牌，還有各種加購周邊商品，包括零錢包、鑰匙圈及叉匙組等，售完為止。

壽司郎表示，聯名菜單，以「人氣角色」與「透明牌元素」為靈感，推出「小櫻幸福草莓蛋糕（140元）」、「小狼燒賣海苔包（60元）」、「知世鰻魚玉子紫蘇卷（60元）」以及「小可章魚燒風豆皮壽司（40元）」等，聯名餐點還可免費獲得透明插卡1張。

▲盲袋透卡共22款。

壽司郎指出，除了聯名餐點，內用消費單筆滿500元送「盲袋透卡」1張（最多贈2張），全台限量10萬張，送完為止；任一150元「可樂／雪碧／可爾必思／冷泡茶」飲料組合，可獲得「甜點系列杯子盲盒」1個，共5款，全台限量2萬個。

▲零錢包。

▲壓克力鑰匙圈。

此外，單筆滿500元可分別以250元加購「零錢包」，每筆最多加購2個，限量1萬8000個、100元加購「盲袋壓克力鑰匙圈」每筆最多加購2個，限量1萬5000個。4月6日起推出「夢之杖叉匙組」，單筆滿500元則可以250元加購，限量1萬5000個。

▲▼壽司郎打造6家主題限定店。

除聯名周邊，壽司郎將台北中華路店、新店中興路店、桃園青埔店、台中北屯松竹店、台南南紡店、高雄夢時代店打造成主題限定店，讓用餐空間變身朝聖打卡點。

壽司郎表示，4月26日前於主題店拍攝任一聯名餐點或店內布置照片，上傳至個人IG限時動態並完成指定條件，有機會抽中《庫洛魔法使透明牌篇》的限量周邊商品（20名）；4月1日至4月26日在壽司郎臉書活動貼文下方留言對小櫻的生日祝福，還有機會抽中壽司郎折價券500元（20名）。