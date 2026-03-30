韓國「COMPOSE COFFEE」登台　喝得到BTS V專屬特調

▲BTS防彈少年團金泰亨代言的「COMPOSE COFFEE」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

由BTS防彈少年團成員V（金泰亨）代言的韓國連鎖咖啡品牌「COMPOSE COFFEE」插旗台灣，一號店「南京復興門市」落腳遼寧街興國公園，即日起試營運，4月14日開幕，不僅引進V專屬特調，還有焦糖脆脆拿鐵、五味子冰茶等人氣飲品。

COMPOSE COFFEE台灣首店以亮黃色、黑色系搭配V的大幅肖像窗貼，店內更同時配置外帶櫃台與自助點餐機，以縮短點餐與取餐時間。

▲焦糖脆脆拿鐵（左）、招牌冰美式（右）。

▲馥郁小夜曲（左）、柚香協奏曲（右）。

COMPOSE COFFEE的「招牌冰美式」為韓國最熱銷品項，其配方「Bitter Holic」帶有堅果香及甘醇黑巧克力口感，中杯售價50元，可享常態嚐鮮價45元。

業者更計畫引進全球同步的 「V COMPOSED」聯名特調，「柚香協奏曲」嚴選韓國柚子混搭台灣紅葡萄柚；「馥郁小夜曲」把招牌Espresso結合煉乳製成特調冰沙，再放上蜂巢，提醒此款飲品將於日後上市。

另有大受女性喜愛的「焦糖脆脆拿鐵」、「五味子冰茶」、「韓式紅豆麻糬奶昔」等人氣飲品選擇。

▲COMPOSE經典脆餅有3口味，原價59元。

歡慶台灣首店開幕，即日起購買「V特調」任1杯，可享「COMPOSE經典脆餅」加購價39元，共有3口味任選；購買任一飲品還可獲得V限量杯套1個，數量有限。

COMPOSE COFFEE在韓國擁有超過3000家門市、年銷量破3億杯，是在地國民咖啡品牌之一。

COMPOSE COFFEE台北南京復興門市

地址：台北市中山區遼寧街116巷2號

營業時間：09:00-17:00

▲COMPOSE COFFEE菜單。（圖／COMPOSE COFFEE提供）

▲早午餐「加州陽光大早餐」。（圖／記者黃士原攝，下同）

另外，路易莎近日宣布併購傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），除保留原有排餐外，還新增多款早午餐，售價198元起附飲品，其中熱美式咖啡可以無限續杯，門市營業時間也提早至10點開始。

▲瑞可塔吐司。

新增的早午餐菜單包括瑞可塔吐司、加州陽光大早餐、美式丹佛歐姆蛋、德州墨式開放餅、班尼迪克蛋等，還有大豐收能量沙拉、農夫市集水果、燕麥堅果優格碗等，還能再升級加上脆煎培根、火燒雞丁、煙燻鮭魚等配料。早午餐都附有美式咖啡、紅茶、果汁，其中熱美式咖啡可以無限續杯喝到飽。

▲海鮮總匯燉飯。

▲堅果波特菇奶油牛肝菌義大利麵。

主餐方面保留原品牌特色，例如招牌片燒嫩肩牛排、起司漢堡、烙鐵雞胸香料飯、紅酒燉牛肉外，也新推海鮮總匯燉飯、火烤戰斧豬排，以及白酒蛤蜊、香料鮭魚、火燒雞丁、慢燉茄汁牛、堅果波特菇奶油牛肝菌等口味的義大利麵等，最低只要320元。

並針對好友與家庭歡聚需求規劃多款共享餐，像是好萊塢狂歡夜拼盤、丁骨牛排和美式淡菜海鮮桶（含炸薯條）。

完成餐點優化後將進行店舖改裝，台中店預計4月中前完成；高雄店相關硬體升級預計5月完工。

▲傑克兄弟牛排館創立於2016年。

傑克兄弟牛排館創立於2016年，主打所有的美國牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，保持肉類原有的水分和肉汁，口感較冷凍肉品多汁且軟嫩香甜。

傑克兄弟牛排館擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店，最早開幕的竹北店在2021年7月結束營業。去年12月傳出台中、高雄分店頂讓消息，原定於1月18日熄燈，不過後來仍繼續營業，日前則由路易莎宣布併購。