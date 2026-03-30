嘉義市國旅補助1000元即起申請　住親子飯店每人免900含早餐

▲嘉義市推國旅補助拼觀光。上圖為代表景點之一檜意森活村 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義市政府宣布從4月13日起推出國旅自由行補助，每房每晚最多可申請1000元補助，即日起開放民眾申請。嘉義「天成文旅繪日之丘」響應優惠推出住房專案，4月13日起至6月30日為止，在周一至周四入住，可享9折優惠，例如精緻客房含早餐每房每晚2610元起，再搭配政府每房1000元住宿補助，等於每人含早餐不到900元。

嘉義市國旅自由行補助每房每晚1000元 每人限一次

嘉義市政府宣布從4月13日起推出「國旅自由行補助」每房每晚1000元政策，即日起民眾可上指定官網申請，補助申請無須上傳身分證明文件，僅需填寫申請人之身分資料，旅客完成登錄後即可向合作旅宿訂房，自4月13日起實際入住後即可享有住宿補助優惠，每人僅限一次。

▲▼嘉義天成文旅繪日之丘和福容voco都推出優惠。（圖／業者提供）

飯店業者推優惠 最高現省3000元、住一晚每人每晚免900元

響應嘉義市國旅補助，多間飯店也堆出優惠。如嘉義「天成文旅繪日之丘」出住房專案，4月13日起至6月30日為止，或政府補助經費用罄為止之前，在周一至周四入住，可享9折優惠，例如精緻客房含早餐每房每晚2610元起，再搭配政府每房1000元住宿補助，二人同行換算每人含早餐不到900元。

此外，入住續住再享好禮三選一，包括三隻小豬觀光農場門票2張、天成文旅-繪日之丘代言人嘟比布偶一隻或天成飯店集團比比家族沐浴泡澡球一顆（款式隨機），為旅程增添趣味與紀念價值。

而嘉義福容voco酒店推出放大優惠， 搭配人氣住房專案 「千元折上折」， 再加上嘉義市政府補助， 平日住宿最高可省3000元。例如入住高級客房 二大床房型，專案價4699元，房價已先折1000元，並贈送餐廳「JOIN'S CAFÉ & BISTRO」1000元抵用金，再享國旅補助1000元折扣。