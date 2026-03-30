高雄義大兒童連假「入園僅1元」　12歲以下、65歲以上適用

▲高雄義大世界。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接兒童節到來，高雄義大遊樂世界祭出「三代童堂1元玩樂園」優惠，12歲以下孩童與65歲以上長者只要1元即可入園，同時規劃春季主題活動「希臘神獸村」，以奇幻神獸角色與希臘風格場景，打造沉浸式冒險體驗。

義大遊樂世界表示，在4月3日至6日兒童清明連假期間，只要購買一張1080元全票，即可搭配1張1元優惠票，適用12歲以下兒童與65歲以上長者。

▲高雄義大世界在4月還有周末優惠。

此外，4月期間加碼規劃「童樂歡慶月」周末限定優惠，於指定周六、日（4/11、12、18、19、25、26），12歲以下學童只要500元即可入園（需由成人陪同購票入園）。

配合主題活動，園區打造「希臘神獸村」奇幻世界，規劃多項親子互動體驗。其中「三神試煉—小神獸篇」為核心闖關活動，遊客可領取神獸實景卡，完成指定任務並蒐集印記，可兌換神獸主題紀念品，讓孩子在遊園過程中化身小小冒險者。

▲嘉義蓋婭莊園。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義蓋婭莊園也宣布，4月3日至4月6日開放全民免費入園，兒童入園即可獲得爆米花一份，邀請民眾到嘉義走一趟。

嘉義蓋婭莊園又被譽為是「全台最美希臘莊園」，此次兒童清明連假期間連續4天開放免費入園，並規劃多項親子同樂內容，包括兒童入園即可獲得爆米花一份，憑門票還可免費體驗碰碰車設施，現場更安排魔術互動表演。

活動期間也推出「花精靈兒童限定DIY」系列課程，4天分別規劃不同主題，包括故事時光、烘焙體驗、春日創作及香氛手工皂製作，讓小朋友在遊玩之餘也能動手體驗。