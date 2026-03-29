香菜蛋撻、雞湯「愚人節齊上陣」　網崩潰喊：根本恐怖分子

▲香菜加爆蛤蜊雞湯。（圖／雙月食品社提供）

記者黃士原／台北報導

愚人節即將到來，不少業者推出各種惡趣味商品，近期有3家以「香菜」為主角，推出蛋撻、手搖飲與雞湯相關商品，讓許多不愛香菜的人直說「你們根本是恐怖分子」。

雙月食品社「香菜加爆蛤蜊雞湯」

今年愚人節，主打雞湯與家常料理的雙月食品社，推出當日限定的「香菜加爆蛤蜊雞湯」。這道料理在品牌內部就曾引發討論，有人認為香氣層次大幅提升，也有人直言「這根本是挑戰極限」，甚至一度讓廚房形成「香菜派」與「反香菜派」的分歧。

雙月強調，這款限定湯品並非單純惡搞，而是延續品牌一貫對家常料理的理解與堅持，經過多次試味與比例調整，在原本蛤蜊雞湯的基礎上加入大量新鮮香菜，希望讓這碗湯既保有原本的溫潤，也多了一層更鮮明的個性。

▲肯德基找來多力多滋聯名推出「香菜爆擊蛋撻」。（圖／業者提供）

肯德基「香菜爆擊蛋撻」

肯德基3月31日至4月13日限時開賣「香菜爆擊蛋撻」，在蛋奶餡中加入流心香菜風味醬，頂層鋪滿香菜多力多滋脆片，打造雙重香菜滋味，單點售價57元、蛋撻禮盒305元；另提供香菜嚐鮮券（優惠碼50489），內含香菜爆擊蛋撻1顆、原味蛋撻1顆。

肯德基日前於社群平台搶先發出聯名預告，不少網友崩潰「誰准爺爺這樣亂玩蛋撻的」、「配香菜，你們根本是恐怖分子」、「各位不要玩食物了」，但也有許多香菜控興奮直呼「為了香菜我要買」、「迫不及待」、「香菜是我一輩子的愛人」，引發熱烈討論。

▲叛逆香菜系列是以香菜汁做為主角。（圖／日出茶太提供）

日出茶太「香見恨晚 ‧ 珍珠綠拿鐵」

手搖飲「日出茶太」上周推出開心果與香菜2大系列新品，其中叛逆香菜系列為「香見恨晚 ‧ 珍珠綠拿鐵」，使用綠奶茶加入香菜汁與珍珠，糖冰固定，售價75元起；「香當滿意 ‧ 檸檬mojito（無酒精）」則是香菜汁結合檸檬Mojito，售價55元起。以上飲品不開放加料，街邊價及商場價也不同。