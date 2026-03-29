北海岸限定海味「猴水仔」小章魚　簡單汆燙鎖住鮮甜

▲北海岸限定海味「猴水仔」。（圖／取自新北市政府網站）

記者黃士原／台北報導

新北市淡水及北海岸石門一帶，因擁有良好的海洋環境與多樣地形條件，孕育出豐富且具地方特色的漁產資源。新北市漁業處推薦一種僅在特定季節與潮間帶出現的特色海味「猴水仔」，除了是老饕間口耳相傳的珍稀食材，也展現北海岸獨有的海洋文化與生活記憶。

「猴水仔」是北海岸當地居民對一種棲息於礁岩縫隙間的小型章魚的俗稱，其觸腕細長、動作靈活，在潮間帶活動時快速穿梭於石縫之間，外觀與行動姿態令人聯想到猴子在林間跳躍，因此得名。

▲「猴水仔」是北海岸當地居民對一種棲息於礁岩縫隙間的小型章魚的俗稱。（圖／取自新北市政府網站）

猴水仔具有良好的保護機制，能隨環境改變體色，常見色澤包括淡黃、褐色至深褐色不等，多半於夜間活動，使其更不易被察覺。也因為取得不易，市場上數量稀少，價格亦相對較高，成為饕客眼中的珍稀食材。

在料理方式上，「猴水仔」講求簡單呈現原味。經清洗後以熱水快速汆燙，即可保留其鮮甜與脆彈口感，無需繁複調味即可展現食材本身的風味。

新北市漁業處表示，本市沿岸漁業資源多元，除廣為人知的萬里蟹、貢寮鮑外，仍有許多具地方特色的漁產值得認識，猴水仔也是代表之一，不僅是季節限定美味，更展現出北海岸獨特的潮間帶採集文化。若有興趣品嚐此類在地特色海味，可於產季期間（秋季開始至隔年春天）前往淡水、三芝及石門一帶之海產餐廳選購。