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巨型「光獸」現身基隆美術館　走訪9處地標感受山海風光

▲「光獸Mossmo」即日起至5月17日再度現身，為展覽《穿梭的形狀》展品。（圖／基隆文化觀光局提供）

▲「光獸Mossmo」即日起至5月17日再度現身，為展覽《穿梭的形狀》展品。（圖／基隆文化觀光局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

延續去年「基隆潮藝術」展覽熱度，「光獸Mossmo」再度出現基隆市區，其中以基隆美術館前的氣偶最為巨大，成為展覽《穿梭的形狀》的主角，即日起至5月17日在基隆市9個地標登場。

▲基隆美術館前的光獸大型氣偶裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆美術館前的光獸大型氣偶裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

基隆文觀局局長江亭玫表示，「光獸Mossmo」過去於阿根納造船廠展出時廣受好評，此次特別邀請藝術家延伸創作，將作品從單一場域擴展至城市各處，讓藝術融入生活動線。展覽主題「穿梭的形狀」，呼應基隆山海交錯、高低起伏的地形特色，呈現獨有的城市節奏。

▲「光獸Mossmo」即日起至5月17日再度現身，為展覽《穿梭的形狀》展品。（圖／基隆文化觀光局提供）

▲太平山城藝棧前也可見其蹤跡。（圖／基隆文化觀光局提供，下同）

本次展覽共規劃9處打卡點，目前已公布8處，包括基隆美術館、海洋廣場、陽明海洋文化藝術館、太平山城藝棧、中山人行陸橋、崁仔頂漁市、基隆塔環形小徑及十二生肖橋等地。從山城巷弄到港邊廣場，甚至清晨漁市與夜晚街區，皆可見光獸蹤跡，呈現基隆多元的城市面貌，另有1處隱藏點將於4月5日後公布。

▲「光獸Mossmo」即日起至5月17日再度現身，為展覽《穿梭的形狀》展品。（圖／基隆文化觀光局提供）

▲陽明海洋文化藝術館。
其中，海洋廣場可見光獸與港灣船隻交織成景，基隆美術館外則設置大型裝置迎接遊客；而在崁仔頂漁市、中山人行陸橋等場域，則透過小型作品呈現不同時段的城市風貌，讓民眾在移動之間感受「穿梭」意象。

此外，展覽期間同步推出「尋找光獸任務」，民眾只要於不同展點拍攝至少5件作品並完成指定社群分享，即可至基隆美術館兌換限量紀念品。

▲「光獸Mossmo」即日起至5月17日再度現身，為展覽《穿梭的形狀》展品。（圖／基隆文化觀光局提供）

▲海洋廣場可見光獸與港灣船隻交織成景。

▲「光獸Mossmo」即日起至5月17日再度現身，為展覽《穿梭的形狀》展品。（圖／基隆文化觀光局提供）

▲想一次搜集《穿梭的形狀》的光獸，約步行2小時可完成，神秘點位將在4月5日後公布。（圖／翻攝自基隆市文化觀光局粉專）
文觀局建議，旅客可從海洋廣場或基隆美術館出發，規劃約2小時、步行約4至5公里的路線，串聯各展點，感受基隆由山至海的空間轉換與藝術魅力，重新發現日常風景中的細節與趣味。

關鍵字： 基隆旅遊 基隆潮藝術 光獸Mossmo 基隆美術館

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