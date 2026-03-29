台茂連假放300秒煙火　IP見面會、扯鈴秀加碼市集可逛

▲台茂購物中心4月3日將施放300秒煙火秀，為兒童連假揭幕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

兒童連假在即，台茂購物中心推出「童樂會」系列活動迎賓，其中一大亮點為4月3日19:45至19:50登場的煙火秀，3000發煙火為連假揭幕。期間還有人氣IP救援小英雄波力見面會、扯鈴特技秀、寶寶爬行大賽，以及30攤市集可以逛。

▲「LEGO樂高主題展」拼出夢幻愛車。（圖／業者提供）



在連假到來之前，即日起至4月14日於館內B2微笑劇場舉辦「LEGO樂高主題展」，以「夢幻愛車」為主題，規劃三大闖關體驗，從自行拼裝賽車開始，接著透過iPhone操控車子挑戰賽道，享受駕駛的樂趣，最後到「愛車榮耀牆」創造自己夢想車牌。

▲▼人氣IP救援小英雄波力見面會；太陽馬戲團扯鈴達人「極限翻轉 ! 扯鈴特技秀」。（圖／業者提供）



活動期間館內亦規劃多項親子體驗，包括氣球派對、彩繪活動與手作課程。凡會員於當日消費不限金額可兌換彩繪體驗，滿500元可兌換雞蛋糕一份（每日限量150份）。

▲▼4月4日至4月6日規劃兒童節市集，集結超過30個攤位。上圖為餅家大福、下圖歐格煎餅。（圖／業者提供）



此外，4月4日至4月6日15:00至20:30（6日至19:30）同步規劃兒童節市集，集結超過30個攤位，涵蓋餐車美食、甜點及文創商品，囊括排骨酥、香Q豬腳、韓式飯捲、烤鴨餐車等美食；甜點則有鮮奶麻糬、糖葫蘆、雞蛋糕、紅豆餅等，一家人從下午待到晚上都不無聊。

▲4月4日將有寶寶爬行大賽。（圖／業者提供）



台茂公園X親子兒童節活動

4月3日19:45~19:50 兒童節煙火秀

4月4日14:00~17:00 寶寶爬行大賽

4月5日15:00~15:30 救援小英雄波力見面會

4月6日15:00~15:30 太陽馬戲團扯鈴達人「極限翻轉 ! 扯鈴特技秀」

4月4日至4月6日15:00~20:30（6日至19:30）兒童節市集