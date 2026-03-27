ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

身分證有「10」吃龍蝦只要百元　消費滿額抽海景套房雙人住宿

▲身分證字號有「10」連號數字，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲身分證字號有「10」連號數字，大廳酒吧單筆消費滿2000元以上，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。（圖／福容大飯店福隆店提供）

記者黃士原／台北報導

位於東北角的福容大飯店福隆店迎來開幕10周年，除了推出破盤住房優惠搶市，餐飲活動同樣話題十足，只要身分證字號有「10」連號數字，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。

福容大飯店福隆店10周年餐飲活動從4月1日開始至6月30日，只要身分證字號含有「10」連續數字，至大廳酒吧單筆消費滿2000元以上，加價100元即可享用奶焗蒔蘿蒸波士頓龍蝦半隻（原價580元/份）。

此外，同期間在館內餐廳及KTV消費滿2000元，還能再參加扭蛋活動，最大獎是海景和洋套房雙人住宿1晚。

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

主打多國美饌的悅．市集全日自助餐廳，自4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主軸，餐檯匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚。迎接母親節，5月1日至5月31日（不含5月9日、10日），只要身分證有「5」，即享4人同行1人免費。

▲花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房周末早午餐優惠延到6/30。（圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房的早午餐限定優惠延長至6月30日，花蓮在地居民／企業出示身分證、健保卡、學生證或員工證，即享2人88折、3人75折、4人同行1人免費等優惠，65歲以上買一送一。

花蓮潔西艾美渡假酒店表示，觀察到現代人逐漸重視「慢活體驗」，每周五、六、日的11:00至13:30，在探索廚房推出早午餐，除了各式蔬菜沙拉外，現煮野菜麵食區提供經典擔仔麵、薑絲魚片湯、旗魚丸湯，現煎料理區則供應荷包蛋、歐姆蛋，日式料理區則可大啖炙烤明太子山藥、綜合壽司。喜愛蒸食的賓客，也可於蒸籠區選擇小籠包、燒賣、珍珠丸等港式點心。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 福容大飯店福隆店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【捍衛阿北清白】小草北院外集結聲援！　「KP清清白白」民眾秀胸前14字刺青

推薦閱讀

日本樂園今年必買4款爆米花桶　有發光無敵星星

日本樂園今年必買4款爆米花桶　有發光無敵星星

和平船來台10周年　環遊世界4航程曝

和平船來台10周年　環遊世界4航程曝

身分證有「10」吃龍蝦只要百元

身分證有「10」吃龍蝦只要百元

F1日本大獎賽回歸鈴鹿賽道　順遊4景點攻略

F1日本大獎賽回歸鈴鹿賽道　順遊4景點攻略

珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

台中首創「潮汕白粥尬冒菜麻辣鍋」！

台中首創「潮汕白粥尬冒菜麻辣鍋」！

澎湖花火節亮點搶先看！七龍珠聯名　720秒煙火+無人機

澎湖花火節亮點搶先看！七龍珠聯名　720秒煙火+無人機

大坑6號登山步道眺望台中城景！

大坑6號登山步道眺望台中城景！

美發布香港安全警示　拒交手機密碼最重關1年

美發布香港安全警示　拒交手機密碼最重關1年

堵市場虱目魚店隱藏版美味滷肉飯

堵市場虱目魚店隱藏版美味滷肉飯

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「全台最大水樂園」4/3開園

深耕內湖超過40年！肉圓老店可自選蒸或炸

西門24小時不打烊腿庫飯！

板橋「青雅中餐廳」推平日港點吃到飽

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

新竹北埔老街美食清單！這6家必收藏

Mr.Wish「芒果季」推4款飲品　SOU．SOU保冷袋只送不賣

台北3大飯店推兒童月優惠

台北市35年「七海酒樓」3/31熄燈

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

熱門行程

最新新聞更多

日本樂園今年必買4款爆米花桶　有發光無敵星星

和平船來台10周年　環遊世界4航程曝

身分證有「10」吃龍蝦只要百元

F1日本大獎賽回歸鈴鹿賽道　順遊4景點攻略

珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

台中首創「潮汕白粥尬冒菜麻辣鍋」！

澎湖花火節亮點搶先看！七龍珠聯名　720秒煙火+無人機

大坑6號登山步道眺望台中城景！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366