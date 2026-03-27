身分證有「10」吃龍蝦只要百元　消費滿額抽海景套房雙人住宿

▲身分證字號有「10」連號數字，大廳酒吧單筆消費滿2000元以上，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。（圖／福容大飯店福隆店提供）

記者黃士原／台北報導

位於東北角的福容大飯店福隆店迎來開幕10周年，除了推出破盤住房優惠搶市，餐飲活動同樣話題十足，只要身分證字號有「10」連號數字，就能用100元加購半隻波士頓龍蝦。

福容大飯店福隆店10周年餐飲活動從4月1日開始至6月30日，只要身分證字號含有「10」連續數字，至大廳酒吧單筆消費滿2000元以上，加價100元即可享用奶焗蒔蘿蒸波士頓龍蝦半隻（原價580元/份）。

此外，同期間在館內餐廳及KTV消費滿2000元，還能再參加扭蛋活動，最大獎是海景和洋套房雙人住宿1晚。

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

主打多國美饌的悅．市集全日自助餐廳，自4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主軸，餐檯匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚。迎接母親節，5月1日至5月31日（不含5月9日、10日），只要身分證有「5」，即享4人同行1人免費。

▲花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房周末早午餐優惠延到6/30。（圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房的早午餐限定優惠延長至6月30日，花蓮在地居民／企業出示身分證、健保卡、學生證或員工證，即享2人88折、3人75折、4人同行1人免費等優惠，65歲以上買一送一。

花蓮潔西艾美渡假酒店表示，觀察到現代人逐漸重視「慢活體驗」，每周五、六、日的11:00至13:30，在探索廚房推出早午餐，除了各式蔬菜沙拉外，現煮野菜麵食區提供經典擔仔麵、薑絲魚片湯、旗魚丸湯，現煎料理區則供應荷包蛋、歐姆蛋，日式料理區則可大啖炙烤明太子山藥、綜合壽司。喜愛蒸食的賓客，也可於蒸籠區選擇小籠包、燒賣、珍珠丸等港式點心。