和平船來台10周年！2千台人搭過　「環遊世界4航次」公布

▲和平船沒有大型娛樂表演、賭場等設施，而以長天數環球航程為特色，著重文化交流與永續。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

由東南旅遊獨家代理的和平船，今年迎接來台10周年。郵輪於返回母港日本橫濱途中，今（27日）特別停靠基隆港，並開放曾參與航程的旅客登船回訪，重溫環遊世界的旅程記憶。

▲1983年在日本創立的和平船，船上也有夏日祭典等節慶活動。（圖／東南旅遊提供）

不同於一般主打奢華設施與娛樂表演的郵輪旅遊，和平船以長天數環球航程為特色，強調文化交流與永續理念。船上規劃語言學習、藝術創作、舞蹈表演及各式工作坊，並邀請不同領域專家隨船分享，讓旅客在旅途中拓展視野、建立跨國交流。另設有「自主計畫」，由旅客擔任講師，分享語言、手作與才藝，促進彼此學習。

▲和平船會邀請不同領域專家隨船分享，讓旅客在旅途中拓展視野、建立跨國交流。（圖／東南旅遊提供）



東南旅遊副董事長李樹軍表示，和平船來台10年，從早期每團僅數10人，成長至本航次約280名台灣旅客，在台已累計破2000人次。他認為，以相對親民的價格即可完成環遊世界，是和平船最大特色；而客群結構也出現轉變，從過去以中高齡族群為主，近年逐漸吸引更多年輕旅客加入，甚至有人利用轉職空檔參加長達3個月的航程，分階段完成南北半球旅行。

▲左三：和平船創辦人吉岡達也、左四：東南旅遊副董事長李樹軍、右三：Japan Gace副社長山本隆、右二：Japan Grace亞洲營業部長森本良太。（圖／記者彭懷玉攝）



▲和平船主要客群以中高齡、退休族為主，但年輕族群有增加趨勢。（圖／東南旅遊提供）



和平船同時具備非政府組織（NGO）與非營利組織（NPO）性質，航程結合公益與文化交流，每到一地會安排探訪當地養老院、孤兒院或社區交流活動，成為其與一般郵輪產品最大的差異。

▲和平船今（27日）特別停靠基隆港，並開放曾參與航程的旅客登船回訪。（圖／記者彭懷玉攝）



實際上，目前執航的太平洋世界號，是和平船與公主遊輪租借的第二代太陽公主號改造而成，77000噸位載客量可達2400人。為呼應和平理念，船上取消原有賭場設施，改為多功能交流空間，並安排太鼓、音樂及多元文化活動，營造不同於傳統郵輪的旅行氛圍。

▲▼為呼應和平理念，船上取消原有賭場設施，改為多功能交流空間；現任和平船由第二代太陽公主號改造而成。（圖／記者彭懷玉攝）



東南旅遊也同步公布2027至2028年4大航次，目前整體預訂已逾6成，包括北歐峽灣與阿拉斯加104天（2027年4月11日基隆出發）、極光與祕魯復活節島109天（2027年8月13日橫濱登船）、南極巡遊108天（2027年12月7日橫濱登船），以及北歐與阿拉斯加峽灣108天（2028年4月28日橫濱登船），主打極地與自然人文深度體驗，最低629,199元起。

▲2024年下水的最新一代太陽公主號，17萬7,882噸是公主艦隊最大環球等級郵輪。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，公主遊輪即日起至4月30日推出「春季特賣」限時優惠，凡預訂2026年及2027年航程，每間最高可享1,000美元船上消費金，並加碼特定航次第3、4位旅客免費同行。旅客亦可加購 Princess Plus 或 Princess Premier 套裝，包含Wi-Fi、飲品及船員服務費等，提升整體旅遊體驗。

▲公主遊輪即日起至4月30日推出「春季特賣」限時優惠。（圖／記者彭懷玉攝）



此次優惠涵蓋多條熱門航線，包括阿拉斯加、亞洲、歐洲、日本、紐澳、加勒比海、巴拿馬運河、墨西哥、夏威夷、加州海岸、加拿大新英格蘭、南美、南太平洋及跨大西洋與世界航線。不過，由於目前航線未規劃停靠台灣，旅客若欲搭乘，需前往日本橫濱港登船。