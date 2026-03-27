ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

澎湖花火節亮點搶先看！七龍珠聯名　720秒煙火+無人機

▲▼2025澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲今年澎湖國際海上花火節與《七龍珠 Z》聯名。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣夏季旅遊盛事「2026 澎湖國際海上花火節」正式揭曉活動細節！今年澎湖縣政府宣布規模全面升級，不僅首度攜手經典動畫《七龍珠 Z》進行跨界聯名，更邀請來自三大洲、6個國家的國際煙火團隊共同參與，活動期間從5月4日一路延續至8月底，共計33場次，規模堪稱歷年之最。

▲▼澎湖海上花火節與七龍珠聯名。（圖／澎湖縣政府提供）

▲澎湖海上花火節與七龍珠聯名，還有周邊商品。

聯手《七龍珠 Z》 700 台無人機重現經典

今年澎湖國際海上花火節最大的亮點在於與《七龍珠 Z》的深度結合。活動期間將透過700台無人機的高空編隊，結合光影與煙火重現動畫中的熱血經典場景。

此外，岸邊也規劃了「一站式」的沉浸體驗，包含七龍珠主題公園、角色打卡村、聯名商品快閃店，以及首創的「七龍珠 Z 星空電影院」，讓旅客在海風與星空下享受沉浸式觀影樂趣。

▲▼ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲今年澎湖國際海上花火節邀請6個國家頂尖煙火團隊來台。

國際煙火團隊競演 開幕秀由日本擔綱

本次花火節邀請了日本、馬爾他、芬蘭、義大利、馬來西亞及阿根廷等6國頂尖煙火團隊。5月4日的開幕場將由日本團隊 HIBIKIYA OMAGARI HANABI Inc 率先登場，展現世界級煙火藝術。

為了提升視覺震撼感，今年煙火施放點距離觀賞區僅300公尺。一般場次施放時間最長為600秒，開、閉幕場則加碼至 720秒，並配合百攤規模的花火市集，串聯在地景點與跳島旅遊。

▲▼ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲今年加入氣象預報，隨時掌握當地天氣。

科技助攻 導入精緻化氣象預報

為提升旅遊便利性，今年首度與氣象署合作，於7處煙火施放點導入光學雷達觀測設備。旅客可透過專屬網頁或視覺化天氣圖卡，即時掌握各場次的精確天氣資訊，降低天候因素影響行程的機率。

2026 澎湖國際海上花火節 活動資訊一覽

活動期間：2026年5月4日至8月25日

地點： 馬公觀音亭園區（主場）

施放頻率：5月至6月：每週一、四

7月至8月：每週二

國際團隊場次： 5/4(日)、5/18(一)、5/21(四)、5/28(四)、7/7(二)、8/11(二)

離島/地方場： 6/6(望安)、6/13(七美)、6/20(湖西)、6/27(吉貝)、7/4(西嶼)、7/18(白沙)

關鍵字： 澎湖旅遊 澎湖國際海上花火節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【發言嘲諷】狠酸川普「自己跟自己談判」　伊朗放話：打到敵人後悔為止

推薦閱讀

日本樂園今年必買4款爆米花桶　有發光無敵星星

日本樂園今年必買4款爆米花桶　有發光無敵星星

和平船來台10周年　環遊世界4航程曝

和平船來台10周年　環遊世界4航程曝

身分證有「10」吃龍蝦只要百元

身分證有「10」吃龍蝦只要百元

F1日本大獎賽回歸鈴鹿賽道　順遊4景點攻略

F1日本大獎賽回歸鈴鹿賽道　順遊4景點攻略

珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

台中首創「潮汕白粥尬冒菜麻辣鍋」！

台中首創「潮汕白粥尬冒菜麻辣鍋」！

澎湖花火節亮點搶先看！七龍珠聯名　720秒煙火+無人機

澎湖花火節亮點搶先看！七龍珠聯名　720秒煙火+無人機

大坑6號登山步道眺望台中城景！

大坑6號登山步道眺望台中城景！

美發布香港安全警示　拒交手機密碼最重關1年

美發布香港安全警示　拒交手機密碼最重關1年

堵市場虱目魚店隱藏版美味滷肉飯

堵市場虱目魚店隱藏版美味滷肉飯

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「全台最大水樂園」4/3開園

深耕內湖超過40年！肉圓老店可自選蒸或炸

西門24小時不打烊腿庫飯！

板橋「青雅中餐廳」推平日港點吃到飽

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

新竹北埔老街美食清單！這6家必收藏

Mr.Wish「芒果季」推4款飲品　SOU．SOU保冷袋只送不賣

台北3大飯店推兒童月優惠

台北市35年「七海酒樓」3/31熄燈

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

熱門行程

最新新聞更多

日本樂園今年必買4款爆米花桶　有發光無敵星星

和平船來台10周年　環遊世界4航程曝

身分證有「10」吃龍蝦只要百元

F1日本大獎賽回歸鈴鹿賽道　順遊4景點攻略

珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

台中首創「潮汕白粥尬冒菜麻辣鍋」！

澎湖花火節亮點搶先看！七龍珠聯名　720秒煙火+無人機

大坑6號登山步道眺望台中城景！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366