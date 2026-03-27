F1日本大獎賽回歸鈴鹿賽道　順遊4景點「玩世界最長雲霄飛車」

▲F1 日本大獎賽即將於經典鈴鹿賽道回歸。上圖為過去畫面。（圖／翻攝自日本鈴鹿賽車場 - Suzuka Circuit臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

運動賽事主題已成為許多台灣人出國目的，根據Booking.com數據顯示，台灣旅人對賽事搜尋量躍升全球第三、年增破百。隨著 2026 「F1 日本大獎賽」即將於經典鈴鹿賽道回歸，Booking.com推薦「鈴鹿周邊4大必訪玩法」，讓車迷在追速之餘，也能深度體驗三重縣的魅力。

▲▼鈴鹿賽道鄰近還有Motopia 主題樂園。（圖／翻攝自日本鈴鹿賽車場 - Suzuka Circuit臉書專頁）

玩法1：鈴鹿賽車場看F1日本大獎 Motopia 主題樂園暢玩30種交通工具

鈴鹿賽車場是F1 日本大獎賽的象徵，這裡不只是全球車迷的朝聖地，每年更上演包括「鈴鹿 8 小時耐力賽」在內的大型賽事。鄰近的「Motopia 主題樂園」則可以一次體驗 30 多種交通工具主題設施，從親子卡丁車、迷你摩托車到巨型摩天輪全都有。

▲長島溫泉樂園。（圖／記者賴文萱攝）

玩法2：日本最大規模綜合休閒園區玩世界最長雲霄飛車

座落於「桑名市」的長島溫泉樂園，是全日本最大規模的綜合休閒園區。園內擁有高達 12 座雲霄飛車，包括曾獲金氏世界紀錄認證為世界最長雲霄飛車的「鋼鐵巨龍 2000」，園區亦貼心規劃 30 多項兒童設施，適合親子同樂。此外，夏季限定的超大海水泳池與全年開放的露天溫泉「湯浴之島」，是大人小孩都能各得其樂的一站式度假勝地。

▲四日市工廠夜景。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

玩法3：夜航看工廠夜景 觀景台俯瞰港灣

三重縣「四日市」是日本中部的工業重鎮，以魔幻的「工廠夜景」聞名。當夜幕低垂，煉油廠、儲油槽與錯落有致的管線設施點亮無數白、橘、綠色的點點光芒，讓人宛如走進電影場景般的科幻世界。

若想深入這片光影劇場，旅人可選擇搭乘夜航巡遊，從海上近距離感受工業美學的震撼；或登上 Umi-Terasu 14 觀景台，在 90 公尺的高空將整座港灣的璀璨全景盡收眼底。

▲椿大神社。（圖／Booking.com 提供）

玩法4：走訪開運神社 求良緣、旅途平安

「椿大神社」是鈴鹿市重要神社，也是當地居民與旅人心目中的代表性能量景點。神社主祀「開運開道之神」猿田彥大神，象徵指引正確方向與嶄新開始，而其妻神天之鈿女命則被視為才藝與姻緣之神，吸引眾多旅人前來祈求學業順利、旅途平安與良緣降臨。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）