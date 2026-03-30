基隆廟口夜市美食推薦　天一香人氣爆棚、羊肉滷飯僅此一家

▲基隆廟口夜市。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「基隆廟口夜市」從日治時代就存在，以仁三路上的奠濟宮為中心，短短500公尺囊括各種美食小吃，包括滷肉飯、肉羹、營養三明治、鼎邊趖、四神湯、天婦羅、雞捲、奶油螃蟹、泡泡冰等，每家都有擁護者，其中天一香肉羹順更是百年老店，從早到晚都可以看到排隊人潮。

▲31號攤「天一香肉羹順」已開立百年，招牌是肉羹湯、滷肉飯，人潮沒間斷過，老闆撈湯的手也沒停過。（圖／記者彭懷玉攝）

31號攤「天一香肉羹順」已開立百年，招牌是肉羹湯、滷肉飯，內行人會直接叫「一套」表示湯、飯各一。這裡的滷肉飯以肥肉居多，入口即化的滷肉飯搭配綿密米飯，是許多基隆人從小吃到大的回憶，連藝人、政商名流都推薦的在地美食，型男主廚詹姆士稱讚紅蔥頭香氣足夠、不死鹹。

▲22號攤主打蝦仁羹、豬腳，同時也賣滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

22號攤主打蝦仁羹、豬腳，同時也賣滷肉飯，老基隆人都會同時點這3樣，不喜歡啃豬腳的人可以選蹄膀，但數量有限，往往中午過後就賣完。這裡滷肉飯也是老饕口袋名單之一，幾乎全肥找不到瘦肉的滷肉，呈現黃色色澤，雖然看起來很肥，但入口後卻不油膩。

▲喜歡吃羊肉的人，大推「奠濟宮」旁27-1號的「羊妹妹」。（圖／資料照）

基隆廟口提供滷肉飯的店家很多，奠濟宮旁的「羊妹妹」的羊肉滷飯則有不同風味，老闆以老滷汁熬煮羊肉碎片，搭配新鮮羊肉燉煮的清湯、羹湯，是去除寒氣的首選。

▲百年吳家鼎邊趖和滷肉飯，是許多旅客造訪基隆廟口美食的口袋名單。（圖／資料照）

羊妹妹隔壁則是創立逾百年的「百年吳家鼎邊趖」，一到假日晚間就是大排長龍。店家選用在來米漿製成的粿仔，湯頭內含蝦羹、魷魚、小魚乾、金針、香菇、竹筍絲、高麗菜等，一口下肚，海鮮香氣和蔬菜的清甜逼近腦門，十分順口，是國內外旅客來基隆夜市的必嚐美食。

接著，不妨到15號攤「古早味雞捲大王」品嚐鹹香雞捲！外酥內嫩的雞捲裡包進荸薺、洋蔥等配料，也能點份滷肉飯和雞絲飯搭配，鹹甜滋味令人回味再三。

天一香肉羹順

地址：基隆市仁愛區仁三路27-1號

電話：02-2428-3027

羊妹妹

地址：基隆市仁愛區仁三路27-1號

電話：02-2424-6781

基隆廟口22號蝦仁羹 豬腳

地址：基隆市仁愛區仁三路22號攤位

電話號碼：02-2423-9505

百年吳家鼎邊趖

地址：基隆市仁愛區仁三路27-2號

電話：02-2694-5750

古早味雞捲大王（15號）

地址：基隆市仁愛區仁三路15號

電話：0928-066-207

【2026 基隆滷肉飯節】活動懶人包

活動日期： 115年3月13日（五）至 4月26日（日）

參與店家： 基隆市 40 家以上合作滷肉飯名店

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