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板橋「青雅中餐廳」推平日港點吃到飽　20多道經典料理無限供應

▲青雅中餐廳再推港點吃到飽。（圖／台北新板希爾頓提供）

記者黃士原／台北報導

台北新板希爾頓酒店搶攻4月兒童節連假與春季餐飲商機，同步推出多項親子限定活動，涵蓋手作課程、主題自助餐及兒童優惠，青雅中餐廳4月平日午餐時段推出「港點吃到飽」，20多道經典料理無限供應。

青雅中餐廳瞄準親子家庭客需求，連續3年於兒童連假舉辦「親子廚藝課」，雙人費用每組2,180+10%元，由點心師傅親自帶領孩童製作奶皇小雞餃、魚翅餃及椰子奶凍三款點心，並搭配港式下午茶享用，課程結束後，另贈兒童專屬廚師服與廚藝證書。

▲悅．市集4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

此外，滿足平日聚餐需求，青雅中餐廳在4月的每周一至周四午餐時段，再度推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元、每位孩童499+10%元，20多道經典料理無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等多樣菜色。

主打多國美饌的悅．市集全日自助餐廳，自4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主軸，餐檯匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚，其中特別推薦「墨西哥牛肚湯」，概念源自墨西哥中西部經典燉湯，選用蜂巢牛肚，搭配紅辣椒、洋蔥、大蒜與奧勒岡葉慢火燉煮，湯頭濃郁且香氣層次豐富，入口溫潤不嗆辣，亦可依個人喜好加入檸檬汁與香菜提味。

▲台北君悅酒店凱菲屋餐費。（圖／台北君悅酒店提供）

另外，台北君悅酒店館內凱菲屋、彩日本料理推出春季與兒童節優惠，4月15日前平日用餐8折、假日85折優惠，持指定有價餐券3客用餐，加贈1張凱菲屋平日下午茶餐券。此外，4月底前預訂用餐，2人同行可享有1名12歲以下孩童免費。

關鍵字： 美食雲 美食情報 吃到飽 港點吃到飽

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