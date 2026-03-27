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台南學甲「蜀葵花海」正美！賞五彩花毯　再吃必比登虱目魚湯

▲▼學甲蜀葵花文化節。（圖／學甲區公所提供）

▲學甲蜀葵花文化節。（圖／學甲區公所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「台南學甲蜀葵花文化節」來了！學甲區公所今年打造廣達2.6公頃的花海，以高達2公尺的蜀葵花海為主角，周邊還有彩色花毯。同時，有「平地櫻花」之稱的花旗木現在也正是花期，台南市政府表示，預估花海可持續至4月6日為止。

▲▼學甲蜀葵花文化節。（圖／學甲區公所提供）

▲學甲蜀葵花文化節今年首次打造五彩花毯。（圖／學甲區公所提供）

今年「學甲蜀葵花文化節」邁入第13年，高達2公尺的蜀葵花海是必拍景觀，高聳花牆彷彿走進迷宮般。學甲區公所在本屆也首次於光華里民活動中心打造「多層次五彩花毯」，搭配青葙、火焰雞冠花、鼠尾草、紅藜及萬壽菊等多樣花卉，營造層次分明、色彩繽紛的春日景觀，預計活動至5月3日為止。

▲▼虱目魚湯。（圖／南市觀旅局提供）

▲虱目魚湯。（圖／南市觀旅局提供）

賞花後更別忘了造訪學甲在地美食，品嚐米其林必比登推薦的鮮甜虱目魚「永通虱目魚粥」，及在地老字號牛肉湯等，體驗兼具視覺與味覺的豐富行程。

▲▼台南玉山寶光聖堂花旗木。（圖／IG@chiungmin授權提供）

▲▼台南玉山寶光聖堂花旗木。（上圖／IG@chiungmin授權提供，下圖／南市政府觀光局提供）

▲▼南化玉山寶光聖堂花旗木。（圖／南市觀旅局提供）

南化花旗木現在也正美。南化區公所在玉山寶光聖堂舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶光花旗尋覓境」，結合花旗木美景、市集、美食及農遊體驗，讓大小朋友都能盡情享受春日假期。

賞花之餘，也推薦走訪近期全新優化開放的「龍湖步道」健行踏青。步道全長約356公尺、坡度平緩，沿途林蔭環繞、生態豐富，登上步道頂端，更可遠眺嘉南平原遼闊景致。

關鍵字： 台南旅遊 賞花旅遊 蜀葵花

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