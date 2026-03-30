北海道自然探祕　與可愛動物相遇

文／七逗旅遊網 圖／ Shtterstock

北海道四季分明，春花、夏綠、秋楓、冬雪，就像大自然恣意揮灑的畫布，美得令人屏息；這裡不只有美景，還有美食與溫泉，更藏著許多祕境，等待旅人來探索。

▲白金青池呈現神祕而迷人的水色。

位於美瑛的白金青池，因水中富含礦物質，經陽光照射後，呈現出神祕而迷人的色彩。無論是夏季的寶藍水景，還是冬日襯著殘雪的空靈仙氣，青池總能以它獨特的「藍」，為旅人帶來感動瞬間，彷彿置身於忘憂森林。

▲到北見狐狸村，觀察狐狸生活習性。

想看看傳說中聰慧又帶點調皮的狐狸嗎？在北見狐狸村，大約有100多隻狐狸，以接近野生狀態下被放養，牠們在開放式的園區內自在生活，有些正在梳理毛髮、有些正在打盹、有些正在嬉戲，模樣十分可愛。

▲來鄂霍次克流冰館，看看可愛的流冰天使。

鄂霍次克海流冰，是北海道冬季獨有奇景。不過，只要來鄂霍次克流冰館，全年都可體驗零下溫度的嚴寒，還可以與流冰天使相遇，親身感受極境之美。天氣晴朗時，從展望台遠眺，也有機會看到網走湖、能取湖、鄂霍次克海與知床連峰等美景。

▲姿態優雅的丹頂鶴，來北海道就看得見。

丹頂鶴是北海道的代表性野鳥，主要棲息在溼地、河流和湖泊，常出現於日本摺紙和故事中，更被列為特別天然紀念物。在釧路丹頂鶴公園內，一年四季都能看到牠們邁著纖細的長腿悠閒漫步，偶爾展翅翩翩起舞，自由自在、姿態優雅，對於帶小孩的親子家庭來說非常適合。

▲摩周湖以藍色湖水聞名，是一座巨大的火山口湖。

摩周湖又被稱為「神祕之湖」，是世界透明度最高的湖泊之一，湛藍的湖水深邃得像一塊巨大的藍寶石，鑲嵌在群山環繞的火口湖中。這裡長年雲霧繚繞，如夢似幻，像極了仙境。由於沒有河川流入或流出，水位始終很穩定。站在展望台俯瞰，那份靜謐與深邃，讓人不自覺沉浸於自然的奧祕中。

★推薦行程：

絕美北海道道東秘境6日.層雲峽.流冰天使.雪之妖精.丹頂鶴.北見狐狸村.阿寒愛奴.青池秘境.三溫泉

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