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凱達飯店連假2588元起　和逸「尋蛋闖關」換長崎脆餅

▲桃園青埔的COZZI Blu和逸飯店桃園館4月2日至4月7日推出房客專屬「復活節尋蛋活動」贈金格長崎蛋糕脆餅禮盒，「Blu Night星級海洋眠旅」。（圖／業者提供）

▲和逸飯店桃園館4月2日至4月7日推出房客專屬「復活節尋蛋活動」，闖關完成贈金格長崎蛋糕脆餅禮盒。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接兒童清明連假，位於桃園青埔的COZZI Blu和逸飯店桃園館主打「一站式親子度假」，4月2日至4月7日推出房客專屬「復活節尋蛋活動」；親子平日於飯店用餐或住宿，可獲「巧虎夢想樂園」一大一小480元優惠券。

COZZI Blu和逸飯店桃園館表示，4月2日至4月7日推出房客專屬「復活節尋蛋活動」，旅客入住時可領取限量尋寶地圖，依提示走訪館內8處藏蛋點，完成任務可兌換價值200元的金格長崎蛋糕脆餅禮盒，每日限量20份。

此外，館內與巧虎夢想樂園合作，推出房客與用餐旅客專屬優惠，凡入住或於飯店Cozzi Market逸‧市集用餐並攜帶兒童，即可獲巧虎夢想樂園平日「一大一小480元」入園優惠，讓孩子在室內樂園盡情放電。

▲桃園青埔的COZZI Blu和逸飯店桃園館4月2日至4月7日推出房客專屬「復活節尋蛋活動」贈金格長崎蛋糕脆餅禮盒，「Blu Night星級海洋眠旅」。（圖／業者提供）

▲期間參加「島嶼夢遊」或「宿海奇遇」行程的旅客，每雙人可獲贈Xpark紀念品區的漂浮抽抽樂一張。（圖／業者提供）

主打沉浸式體驗的「Blu Night星級海洋眠旅」也同步加碼，自4月4日至4月25日，參加「島嶼夢遊」或「宿海奇遇」行程的旅客，每雙人可獲贈Xpark紀念品區的漂浮抽抽樂一張（價值350元），打造寓教於樂的夜宿行程。

▲台北凱達大飯店於四月推出兒童節專案，入住精緻雙人房每晚2,588元起，即贈Nailmatic「Kids天空藍啵啵沐浴鹽」。（圖／業者提供）

▲▼台北凱達大飯店推出兒童節專案，入住精緻雙人房每晚2,588元起，即贈Nailmatic「Kids天空藍啵啵沐浴鹽」。（圖／業者提供）

▲台北凱達大飯店於四月推出兒童節專案，入住精緻雙人房每晚2,588元起，即贈Nailmatic「Kids天空藍啵啵沐浴鹽」。（圖／業者提供）

另外，台北凱達大飯店攜手高質感兒童品牌代理商「安垛」，聯手推出「童趣啵啵．嬉游凱達」住房專案，活動自4月1日至5月31日止，精緻雙人房每晚2,588元起，入住即贈Nailmatic「Kids天空藍啵啵沐浴鹽」一份，讓親子共度歡樂又療癒的假期時光。

▲海景和洋客房三天兩夜6999元。（圖／業者提供）

▲福隆福容大飯店海景和洋客房，入住三天兩夜6999元，4月1日起限時開賣。（圖／業者提供）

福容大飯店福隆迎來開幕10周年，推出限時住房優惠回饋旅客（兒童連假不適用），4月1日至10日開賣「三天兩夜6999元」專案，平均每晚不到3500元，並有機會升等海景房，入住至6月30日止、每日限量1間。此外，館內也主打「奇幻冒險島」親子主題房，結合海洋與恐龍元素，打造沉浸式住宿體驗；活動期間另推出身分證對中「10」可用100元享龍蝦餐等優惠。

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