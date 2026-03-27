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COMEPOP開賣「古拜巧克力千層」　台中快閃店限定

▲▼COMEPOP古拜巧克力千層蛋糕。（圖／COMEPOP提供）

▲COMEPOP搭上杜拜巧克力熱潮推出古拜巧克力千層蛋糕。（圖／COMEPOP提供）

記者蕭筠／台北報導

杜拜巧克力最近爆紅，各大甜點品牌推出相關產品搶攻市場。「COMEPOP」也搭上熱潮，打造全新「古拜巧克力千層」，以巧克力、開心果千層各半結合卡達伊夫絲，3月31日起於台中快閃店限定開賣。

COMEPOP第2站快閃台中新光三越，推出全新「古拜巧克力千層蛋糕」，下層使用巧克力餅皮搭配72%瑪雅娜黑巧克力，上層則為開心果餅皮結合日本開心果醬，最後以鮮奶油並加入卡達伊夫絲（麵包絲）增添口感，單入售價300元。

▲▼COMEPOP雪特生焦糖布丁大福。（圖／記者蕭筠攝）

▲雪特生焦糖布丁大福。（圖／記者蕭筠攝）

台中快閃店也同步販售經典「雪特生焦糖布丁大福」，把整顆手工焦糖布丁完整包入大福當中，單入售價90元。甜點每日限量，售完為止。

●COMEPOP
快閃地點：台中新光三越
快閃日期：3月31日至4月29日
販售品項：古拜巧克力千層蛋糕／雪特生焦糖布丁大福

▲杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊。（圖／晶華提供）

▲杜拜巧克力可頌熱銷，晶華加班提升產量。（圖／晶華提供，下同）

另外，首爾3大可頌名店之一的「Teddy Beurre House」目前於晶華酒店快閃，帶來各式人氣品項，其中經典可頌就有現在最紅的杜拜巧克力，層層酥皮包覆濃厚堅果與巧克力餡料，切開瞬間可見餡料與麵體交織的豐富剖面，開賣後不僅成為線上預購的銷售冠軍，也吸引不少人衝現場排隊洽購。

▲杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊。（圖／晶華提供）

▲杜拜巧克力可頌線上預購免排隊。

面對市場熱烈反應，晶華酒店也調整生產策略，由主廚團隊加班製作並提升每日供應量，希望讓更多消費者不必排隊久候，就能輕鬆買到這款話題甜點。目前「杜拜巧克力可頌」可以在晶華美食到你家預購、也可於飯店1樓Regent Gift Shop臨櫃購買，每盒2顆、售價880元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEPOP 晶華酒店 杜拜巧克力 Teddy Beurre House 台中 快閃

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