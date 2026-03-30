日本阿爾卑斯　立山黑部追雪牆

文／七逗旅遊網 圖／ Shtterstock

每年春天，當日本北陸地區的雪漸漸消融，最令人嚮往的莫過於那條劃開積雪、直通雲霄的銀白長廊；而搭乘華航富山包機直飛，更能省下轉機時間，玩得輕鬆又愜意。

▲日本立山黑部春季限定雪牆奇景。

立山黑部位於北陸地區，被視為日本的阿爾卑斯山路線，每年四月開山時，最震撼人心的莫過於雪之大谷。巨大雪牆在道路兩旁聳立，漫步其中，人顯得如此渺小，那種雪白與藍天交織的視覺衝擊，是難以形容的悸動。搭乘六種不同的交通工具橫越山脈，從登山纜車到無軌電車，每一段路程都是一場感官饗宴，在高海拔的清新空氣中，欣賞大自然的壯闊之美。

▲金澤兼六園，被視為日本三大名園之首。

轉往金澤，兼六園展現了日本庭園的極致美學。春季時分，新綠與餘雪共存，池水如鏡面般倒映著古松。園內的設計講究宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望六大特色；漫步在蜿蜒小徑、聽著流水聲，感受歲月雕琢出的靜謐與優雅，時間彷彿也慢了下來。

▲日本人將上高地視為神的故鄉，以河童橋為主要標誌。

而提到大自然的療癒，絕不能錯過上高地。此處被穂高連峰環抱，梓川在林間穿梭，站在河童橋上遠眺，山頂尚未退去的白雪，與山下的新綠層次分明，深呼吸一口空氣，滿是森林的芬多精與高山的清爽，簡直媲美人間仙境。

▲春天的合掌村，隨處走走都能在小屋旁看見花朵綻放。

白川鄉的合掌村，也是必遊亮點，一棟棟擁有陡峭茅草屋頂的建築散落在谷地間，獨特的合掌造型，不只是為了適應嚴酷冬雪的生活智慧，也讓整個村莊像極了童話世界。春季來訪時，田埂間的小花悄悄綻放，與背景的高山相映成趣。

★推薦行程：

【華航富山包機】戀上立山黑部雙溫泉5日.保住希爾頓.上高地.兼六園.牧歌之里花海.能作錫器體驗.飛驒牛料理

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