台北市35年「七海酒樓」3/31熄燈　內湖人共同記憶沒了

▲台北市35年「七海酒樓」3/31熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

位於台北市內湖區的七海酒樓，許多內湖人家庭聚餐、辦理婚禮的首選，不過近日傳出歇業消息，只營業到3月31日。

七海酒樓位於台北市內湖區，開業已有35年，主要提供結婚喜宴、尾牙春酒、謝師宴等服務，由於也有供應各式熱炒、單點菜色及港式飲茶，是內湖人家庭聚餐首選餐廳，在Google評論上有3.9顆星。不過近日卻傳出歇業消息。

北市議員陳宥丞昨日在其臉書表示，七海酒樓是許多內湖人家庭聚餐、辦理婚禮的共同記憶，卻將於3月31日結束營業，特別帶著辦公室同仁前往餐廳，在熄燈前最後一次品嚐這份跨越30年的經典港式手藝。老闆娘也跟他說，「面對大環境變遷與各項營運成本增加的雙重壓力，挑戰日益艱鉅，只好暫時熄燈。」

▲復活1年的「阿英海產粥」再傳熄燈，只營業到4/17。（圖／取自阿英海產粥臉書）

另外，「阿英海產粥」的湯頭鮮美獨特，在台大後門經營超過10年，擁有許多忠實客人。不過老闆娘英姐因糖尿病併發症，2024年10月住進加護病房，因此無預警宣布歇業，讓不少老饕震驚又難過。後來小老闆決定接手，當年12月重新營運，並調整菜單與營業時間。

不過，隨著英姐病情好轉，去年11月出院，暫時住在台南有院子的老宅，為了方便照顧，小老闆決定把新北市的老房子賣了，回去台南歸仁陪她，日前公告只營業到4月17日，同時還寫到「有空回歸仁看我們」。