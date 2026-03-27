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「全台最大水樂園」4/3開園　暢遊30天只要999元

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「全台最大水樂園」提前迎賓！麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園，同步推出限時「馬拉灣暢遊卡」，售價999元（原價1800元），開卡後30天內可不限次數入園。

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

▲最具代表性的「大海嘯」造浪池，可掀起高達3公尺巨浪，帶來如同海邊衝浪般的臨場感。（圖／業者提供）

業者表示，「馬拉灣暢遊卡」適用期間為4月3日至5月30日，開卡後30天內可無限次入園暢玩，可透過官網商城或現場票亭購買，數量有限。另外，麗寶樂園4月3日至4月6日期間，凡一名成人購買全票899元，即可攜帶一名12歲以下孩童免費入園。

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

▲馬拉灣暢遊卡只要999元，開卡後30天內、於園區營業期間無限次暢玩。（圖／業者提供）

此外，馬拉灣也攜手Garena 決勝時刻 Mobile推出「決勝浪我玩」聯名活動，自4月3日至4月27日（每周五至周一），遊客只要於現場票亭出示遊戲畫面，即可享雙人1499元入園優惠（原價1798元），吸引年輕族群與玩家族群入園。

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

▲全長270公尺的「漂漂河」，乘著泳圈隨水流緩緩前行，在悠閒節奏中享受夏日微風。（圖／業者提供）

馬拉灣擁有11項水上遊樂設施，其中最具代表性的「大海嘯」造浪池，可掀起高達3公尺巨浪，帶來如同海邊衝浪般的臨場感；「阿酋彎」親水城堡則結合互動機關、潑水設施與迷宮設計，並設有定時傾倒的巨型水桶，營造潑水節氛圍。喜愛刺激的遊客可挑戰「巫師飛艇」與「極速勇士」滑水道，體驗高速滑行與落差快感；而想放鬆的遊客，必玩「漂漂河」，乘著泳圈隨水流緩緩前行，在悠閒節奏中享受夏日微風與自然景致。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲新竹關西六福村祭出兒童連假優惠，6歲（含）以下孩童出示健保卡可享免費入園。（圖／業者提供）

同樣瞄準兒童節商機，六福村主題遊樂園也宣布於4月3日至4月6日推出優惠活動，凡6歲（含）以下、即民國108年4月（含）後出生幼童，可享免費入園；另有「全民童樂」799元及「桃竹鄉親」599元專案，讓不同族群以親民價格暢玩樂園。

關鍵字： 台中旅遊 馬拉灣 麗寶樂園渡假區 水樂園

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