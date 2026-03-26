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2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐　logy奪第22名「台灣最佳」

▲2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐。（圖／亞洲50最佳餐廳主辦單位提供）

▲2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐。（圖／亞洲50最佳餐廳主辦單位提供）

記者黃士原／台北報導

「亞洲50最佳餐廳」昨晚舉行頒獎典禮，台灣有2家餐廳入榜，分別是No.22的logy與No.50的JL Studio，香港粵菜餐廳大班樓則是繼2021年後，再度奪得「亞洲最佳餐廳」寶座。

亞洲50最佳餐廳是餐飲界每年的盛事之一，昨晚頒獎典禮公布了進榜名單，台灣的logy、JL Studio分別獲得No.22、No.50。前者是日本Florilège姊妹餐廳，也是米其林二星餐廳，日籍主廚強調使用在地食材，以日本料理手法呈現亞洲菜的多元風貌。

JL Studio雖然才拿到第50名，但卻是台灣米其林指南中的三星餐廳，主廚林恬耀致力於開展出新加坡料理的新風貌，並大量採用台灣本地食材，希望傳遞新加坡美食的文化與精髓，從街頭小食到回憶童時光的阿嬤拿手菜，都是他的創作靈感來源。

今年「亞洲最佳餐廳」由去年排名No.2的香港粵菜餐廳大班樓奪得，也是繼2021年後再度榮獲榜首寶座。而今年No.2則是Wing「永」，其主廚兼店主鄭永麒以精湛法式廚藝革新中國八大菜系。另外4家獲得肯定的香港餐廳，包括以食材為本的Neighborhood（No.24）、拿坡里餐廳Estro（No.32）、位於香港四季酒店（Four Seasons Hong Kong）的高雅食府Caprice（No.35），以及洋溢拉丁美洲風格的Mono（No.46）。

東京共有7間餐廳進榜，包括主打新派法式日本料理的Sézanne（No.16）；中日融合餐廳Sazenka「茶禪華」（No.21）；受秘魯風味啟發的Maz（No.28）；法式長桌餐廳Florilège（No.31）；在傳統日式料理中融入法式風格的Myoujyaku「明寂」（No.33）；北歐風餐廳Crony（No.34）；以及向傳統鄉村「里山」（satoyama）料理致敬的Narisawa（No.37）。

曼谷則是以9間入選餐廳稱冠亞洲。上年度No.1得主Gaggan位列No.3，其他還有以創意手法演繹其古老家傳食譜的Nusara（No.5）；名廚Gaggan Anand與奢華時尚品牌合作的Gaggan at Louis Vuitton（No.8）；創新泰南餐廳Sorn（No.12）；當代德國餐廳Sühring（No.18）；主打前衛中泰融合菜的Potong（No.25）；以一段墨西哥與印度跨國愛情故事為藍本的Ms. Maria & Mr. Singh（No.27）；受現代泰式風味啟發的Le Du（No.36）；以及將泰式咖哩飯（Khao Gaeng）文化昇華的新入榜餐廳Wana Yook（No.47）。

▼2026年亞洲50最佳餐廳完整名單，點圖可放大。（圖／亞洲50最佳餐廳主辦單位提供）

關鍵字： 美食雲 亞洲50最佳餐廳

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