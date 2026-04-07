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咬開滿嘴蔥肉香！內湖17元現包現烤鹹酥餅　厚實紅豆餅甜而不膩

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

之前經過湖光市場時常常看到這家「鼎鼎燒餅」在排隊，只有甜鹹兩種口味，雖說不到大排長龍，但是人潮真的一直來。這家不能預訂，只能現場拿號碼牌，後面工作人員現包酥餅現烤，翻面滋滋作響的聲音聽起來就很美味！

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位置

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲鼎鼎燒餅就在湖光市場旁巷弄，隔壁的麵店看起來也很厲害，也在排隊，不到中午的時間就賣光！

兩種口味
只賣包蔥的鹹酥餅以及紅豆餅，一顆都是17元，塊頭小小的。在現場等待時工作人員會給號碼牌，要等幾分鐘，不會等太久就到手了，建議熱熱吃最好吃。

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

鹹酥餅
酥餅的酥皮層次豐富，油脂味道很香，冷掉吃可能會覺得偏油了點，熱騰騰吃真的很香，有蔥香、肉香，而且不會太乾，吃得到脆脆芝麻口感。

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

紅豆餅

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼鼎鼎燒餅。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲紅豆餅吃起來是帶點大紅豆或是棗泥香，不只是單純的紅豆味，甜度也不會太甜。

心得
整體來說鼎鼎燒餅的味道不錯，不過總覺得還是以前的老鄰居南港老張的酥餅比較好吃，不過這家的生意跟評價也都不錯，推薦可以來試試。

鼎鼎燒餅

地址：台北市內湖區成功路四段30巷2號
營業時間：06：00－13：00（周一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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