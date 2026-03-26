古亭河濱公園「鼠尾草、醉蝶花」美到4月中　新設蒲公英裝置

▲古亭河濱花海昨（25日）花況仍佳，觀賞期預計可至4月中旬。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

原訂花期到3月底的古亭河濱花海，如今還有墨西哥鼠尾草、醉蝶花與天使花等持續綻放，值得民眾前來賞景。台北市水利處表示，部分花期預計可至4月中旬。

▲▼墨西哥鼠尾草、粉色醉蝶花持續綻放。（圖／記者彭懷玉攝）



古亭河濱公園2月打造約2684坪的主題花海，種植超過24萬株草花，整體規模相當於約21座籃球場。經實地走訪，目前仍有約7成花朵盛開，尤其是深紫色墨西哥鼠尾草、粉色醉蝶花等，展現最動人姿態。

▲▼深紫色墨西哥鼠尾草大爆發。（圖／記者彭懷玉攝）



水利處表示，本次約6萬株紫藍色鼠尾草，以及維多利亞鼠尾草、薰衣草、墨西哥鼠尾草等共8萬株花卉，深淺不一的紫色，營造出宛如置身南法鄉間的浪漫景致，放眼望去，令人心曠神怡。

▲▼紫藍色鼠尾草、維多利亞鼠尾草、薰衣草等8萬株花卉點綴花園；天使花密密麻麻綻放。（圖／記者彭懷玉攝）



除了花卉帶來的視覺饗宴，現場也設置包括花朵與蝴蝶藝術造景，穿插於花海中陪襯，同時，水利處增設古亭河濱公園招牌及銀色蒲公英裝置，在陽光照耀下格外亮眼；而木作休憩帳篷讓民眾窩在其中休憩、野餐，十分愜意。另外，2024年1月亮相的船型瞭望台目前已撤除。

▲今年新設置古亭河濱公園招牌及銀色蒲公英裝置。（圖／記者彭懷玉攝）



水利處說明，蒲公英、花朵與蝴蝶裝置今年首度於古亭河濱亮相，但過去曾在其他河濱花海展出，透過跨場域再利用，不僅延續設計價值，也落實節能減碳與資源循環理念。

▲▼嘉禾新村距離古亭花海約步行5分鐘即達，展館二樓可以體驗換裝。（圖／記者彭懷玉攝）



值得注意的是，多數花種花期至3月底為止，但部分如薰衣草、維多利亞鼠尾草、墨西哥鼠尾草、醉蝶花與天使花等，預計可延續至4月中旬，建議民眾把握花況最盛時前往。若行程充裕，也可至鄰近的嘉禾新村，或到寶藏巖國際藝術村，欣賞甫開幕的寶藏巖光節。