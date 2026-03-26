高雄「平地櫻花」正美　4路線看粉色花旗木山城、斷崖瀑布

▲高雄六龜區花旗木。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄4月迎來最浪漫季節！位於六龜區的「平地櫻花」花旗木現正陸續盛開，粉紅花海將整座山城妝點得如詩如畫。高雄市政府觀光局攜手六龜觀光休閒協會，宣布「六龜湯旅春遊季」將於3月28日開跑，除了必拍的粉色花海，更有夜間生存遊戲、山城水樂園與溫泉DIY等活動，邀請旅客體驗最Chill的清明連假與春日旅行。

▲天台山花旗木。

高雄市觀光局表示，六龜不僅有優質溫泉，更是原生山茶的故鄉，今年特別規畫4條深度遊程，滿足不同族群的旅遊需求，包括「巴斯蘭溪瀑布探訪」，可深入溪流欣賞獨特的「斷層崖」地形，感受大自然的鬼斧神工。

而「神威天台山粉紅雨」路線則讓旅人置身於盛開的花旗木林中，享受宛如仙境的粉嫩視覺饗宴。「山林夜戰生存遊戲」首次將山林轉化為沉浸式戰場，體驗極具張力的夜間行動，或也可跟著「寶來夜行秘境探索」行程，走訪昔日戰道遺址，近距離觀察豐富的夜間生態，即日起開放線上預約報名。

▲也有夜遊體驗。

▲5月則有山城水樂園。

除了花季與溫泉，東高雄的春季活動接連不斷。4月3日將於六龜活動中心舉辦「野人音樂祭」，融合原民音樂與服飾體驗；5月2日至5月24日的週末則有「山城水樂園」，只要在六龜指定店家消費滿500元，就能免費暢玩大型滑水道與戲水池。