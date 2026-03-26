ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄「平地櫻花」正美　4路線看粉色花旗木山城、斷崖瀑布

▲▼高雄龜山區花旗木。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄六龜區花旗木。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄4月迎來最浪漫季節！位於六龜區的「平地櫻花」花旗木現正陸續盛開，粉紅花海將整座山城妝點得如詩如畫。高雄市政府觀光局攜手六龜觀光休閒協會，宣布「六龜湯旅春遊季」將於3月28日開跑，除了必拍的粉色花海，更有夜間生存遊戲、山城水樂園與溫泉DIY等活動，邀請旅客體驗最Chill的清明連假與春日旅行。

▲▼高雄花旗木。（圖／高雄市觀光局提供）

▲天台山花旗木。

高雄市觀光局表示，六龜不僅有優質溫泉，更是原生山茶的故鄉，今年特別規畫4條深度遊程，滿足不同族群的旅遊需求，包括「巴斯蘭溪瀑布探訪」，可深入溪流欣賞獨特的「斷層崖」地形，感受大自然的鬼斧神工。

而「神威天台山粉紅雨」路線則讓旅人置身於盛開的花旗木林中，享受宛如仙境的粉嫩視覺饗宴。「山林夜戰生存遊戲」首次將山林轉化為沉浸式戰場，體驗極具張力的夜間行動，或也可跟著「寶來夜行秘境探索」行程，走訪昔日戰道遺址，近距離觀察豐富的夜間生態，即日起開放線上預約報名

▲▼高雄花旗木。（圖／高雄市觀光局提供）

▲也有夜遊體驗。

▲▼高雄花旗木。（圖／高雄市觀光局提供）

▲5月則有山城水樂園。

除了花季與溫泉，東高雄的春季活動接連不斷。4月3日將於六龜活動中心舉辦「野人音樂祭」，融合原民音樂與服飾體驗；5月2日至5月24日的週末則有「山城水樂園」，只要在六龜指定店家消費滿500元，就能免費暢玩大型滑水道與戲水池。

關鍵字： 高雄旅遊 賞花旅遊 花旗木

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援

推薦閱讀

檳城新玩法　Entopia「生物螢光花園」

檳城新玩法　Entopia「生物螢光花園」

2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐

2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐

奧地利第二大城「格拉茲」散步攻略！

奧地利第二大城「格拉茲」散步攻略！

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

高雄平地櫻花正美　4路線看粉色山城

高雄平地櫻花正美　4路線看粉色山城

航港局布馬線客船緊急應變演練　強化鋰電池火災應處與航安宣傳

航港局布馬線客船緊急應變演練　強化鋰電池火災應處與航安宣傳

鬍子茶「皮蛋奶茶」愚人節限定　五桐號推暗黑系「想想可樂粿」

鬍子茶「皮蛋奶茶」愚人節限定　五桐號推暗黑系「想想可樂粿」

全聯高麗菜15元！賣場月底抗漲優惠　愛買牙膏、紙巾買1送1

全聯高麗菜15元！賣場月底抗漲優惠　愛買牙膏、紙巾買1送1

嘉義預約制紫藤花秘境正美！

嘉義預約制紫藤花秘境正美！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

深耕內湖超過40年！肉圓老店可自選蒸或炸

海底撈4分店新推甜點吃到飽

壽司郎第2家數位店型插旗台北美麗華

漢來美食3品牌4月先進駐漢神洲際

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

CoCo聯名白沙屯天上聖母　有粉紅超跑飲料杯、勇字保冷袋

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

藏壽司兒童節首賣「濃布丁」禮盒

台北麵包祭4/18圓山花博登場

「基隆－石垣島渡輪」一延再延　石垣市長：力拚4月開航

熱門行程

最新新聞更多

檳城新玩法　Entopia「生物螢光花園」

2026年亞洲50最佳餐廳名單出爐

奧地利第二大城「格拉茲」散步攻略！

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

古亭河濱24萬株草花「美到4月中」

高雄平地櫻花正美　4路線看粉色山城

航港局布馬線客船緊急應變演練　強化鋰電池火災應處與航安宣傳

鬍子茶「皮蛋奶茶」愚人節限定　五桐號推暗黑系「想想可樂粿」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366