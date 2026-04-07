台南白河8大景點！逛台版萬里長城、遊百年古蹟眺望絕美夕陽

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

台南白河是蓮花的故鄉，到處都能賞蓮花和吃蓮子湯，同時白河林初埤木棉花道，也是每年3月賞花夯點；造成轟動的台版萬里長城也在白河，能穿古裝遊古街；還有景緻優美的關子嶺風景區，擁有台灣名湯的美譽，走跳台南關子嶺，能享受泥漿溫泉、穿浴衣和吃美食。本篇整理白河景點一日遊，意外發現白河景點很多，雖然部分景點為季節限定，但這些美景都值得一訪！

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關子嶺風景區

台南白河的關子嶺溫泉相當有名，是百年湯泉，與北投、陽明山和四重溪溫泉並列為四大名湯。玩樂台南關子嶺，一定不能錯過泡泥漿溫泉，每年還會舉辦創意的溫泉美食節，不僅能品嚐在地特色美食，活動期間還能免費體驗和服浴衣拍美照。

關子嶺溫泉

泉質屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉，據說泡完湯後，還能具有保溫和潤膚的效果！景區周邊景點多，也有不少溫泉旅店，有機會玩關子嶺，規劃湯泉一日遊或二日遊都不錯。

關子嶺風景區

地址：台南市白河區關嶺里28－3號

關子嶺天梯＆好漢坡

白河關子嶺風景區周邊景點相當豐富，除了到溫泉公園泡湯，還能逛老街、走寶泉橋，挑戰關子嶺天梯及好漢坡。關子嶺風景區處處是美景，有公園、有彩繪村，還有懷舊的古橋及唯美的自然景觀。登上關子嶺天梯，即可環顧遼闊的山巒美景，若體力充裕，來走走關子嶺好漢坡留點汗也很樂活。

關子嶺天梯＆好漢坡

地址：台南市白河區

營業時間：24小時

水火同源

台南特色奇觀怎麼能錯過水火同源！位在台南白河的關子嶺，附近有如麒麟噴火的水火同源，是台灣七大奇景之一。到底水源如何與火源共存呢？真的太特別了。來看水火同源奇觀，還能逛商店街、喝咖啡，水火同源佔地不大，能順遊不遠處的火山碧雲寺。

水火同源

地址：台南市白河區關嶺里18號

營業時間：24小時

火山碧雲寺

百年歷史古蹟，建築瑰麗震撼，來火山碧雲寺參拜祈福，還能欣賞美麗風景。寺前廣場有寬廣公園，以及中國風的亭台樓閣，站在樓閣前能飽覽遼闊的嘉南平原，很是壯觀。午後的落日夕陽，更是讓人著迷，流連忘返，很多玩關子嶺的朋友，也都會來這裡看夕陽。

火山碧雲寺

地址：台南市白河區仙草里火山1號

營業時間：05：30－21：00

電話：06－6852811

白河萬里長城

免出國，來白河就能挑戰嚴峻的萬里長城，擁有豐富的復古場景，包含懷舊市集、官府衙門、龍門客棧和趣味戲台，來訪體驗戲服，趣味玩拍更能深入情境，假期來一場穿越時空的玩拍之旅吧！

白河萬里長城 主題文化館

地址：台南市白河區六溪里21－1號

營業時間：09：00－17：00

電話：06－6840169

白荷蓮香亭

台南一年一度的白河蓮花季，真的別錯過！白荷蓮香亭唯美的蓮花池畔讓人著迷，漫步在湖上走廊，欣賞蓮花相當賞心悅目，白色的廊道盡頭，是座復古的小涼亭。

▲來訪能賞蓮，也能品嚐美味的蓮子甜點和鹹食，到了七月份，還能體驗挑戰坐上大王蓮。

白荷蓮香亭

地址：台南市白河區大竹里8鄰120－26號

營業時間：暫停營業中，開放時間可參考FB

電話：06－6852052

白河林初埤木棉花道

春暖花開的季節，即將迎接全台的賞花潮，台南白河林初埤木棉花道也是賞花熱點，一整排木棉花步道，搭配田野風光相當迷人。每年2－4月便是木棉花綻放的最佳時節，總是吸引旅人和攝影人來訪，賞花期間還會舉辦活動邀朋友共襄盛舉。

白河林初埤木棉花道

地址：台南市白河區玉豐里林初埤

花期：約每年3月至4月中上旬

美雅家具觀光工廠

台南趣味的室內景點美雅家具觀光工廠，佔地寬敞，擁有一大片綠地草原，草原上有許多可愛又好拍的裝置藝術，適合情侶約會，也適合親子跑跳放電。來美雅家具觀光工廠可以認識木材的種類，也能了解家具的製程及體驗手作DIY，是相當有趣的家具觀光工廠，很值得一遊！

美雅家具觀光工廠

地址：台南市白河區甘宅里101－1號

營業時間：09：00－17：00（周一、二公休）

電話：06－6817456

青雅泥漿溫泉精品會館

關子嶺最有名的溫泉浴就是泥漿溫泉，來訪可以選一間喜歡的溫泉房型泡湯。青雅泥漿溫泉會館提供的房型多樣化，每一間都很大，也還蠻有質感的。我當天泡的是2500元／2小時的房型，是雙湯池，還有舒服的雙人大床，真的很不錯。

青雅旅店的泥漿溫泉無色無味，沒有雜質，用手一撈覺得只是灰色的溫泉水而已，聽說為了讓旅人擁有更好的泡湯環境，旅店的泥漿溫泉都是稀釋過的，不會很髒。泡完後，多少覺得皮膚好像有變得比較滑，聽說也能向店家買泥漿敷臉。

青雅泥漿溫泉精品會館

地址：台南市白河區11之12號

電話：06－6822550

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