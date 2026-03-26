鬍子茶「皮蛋奶茶」愚人節限定　五桐號推暗黑系「想想可樂粿」

▲鬍子茶推出愚人節限定飲品「皮蛋奶茶」。（圖／鬍子茶提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「鬍子茶」在愚人節打造超獵奇飲品「你珍的粉皮」，選用招牌奶茶搭配雙Q配料，並加入皮蛋塊點綴。五桐號則推出「想想可樂粿」，整杯黑嚕嚕，搶攻眼球。

鬍子茶「你珍的粉皮」由招牌海棠奶茶為基底，搭配雙Ｑ配料「蜜漬珍珠」及「粉角」，再加入擁有獨特香氣的「皮蛋塊」點綴，每杯售價88元，4月1日愚人節限定販售。

▲五桐號愚人節1日限定「想想可樂粿」。（圖／五桐號提供）

五桐號也在愚人節當天推出1日限定「想想可樂粿」，以整杯黑嚕嚕造型搶攻眼球，飲品為可樂搭配手作黑糖粉粿，每杯售價59元，糖冰比例固定。

▲Mr.Wish推出「夏遇愛文」系列。（圖／Mr.Wish提供，下同）

Mr.Wish則搶先迎來芒果季，以愛文芒果做為主角推出「夏遇愛文」系列共4款飲品，「愛文芒果優格冰沙」（中杯售價85元、大杯110元）為此次新品，以植物の優為基底結合芒果打成冰沙。

另有回歸的「愛文芒果冰沙」（中杯售價90元、大杯115元）、「楊枝甘露」（中杯售價80元、大杯95元）及「芒果厚奶」（中杯售價85元、大杯110元）。

業者也推出限時滿額贈活動，於門市購買2杯（含）以上大杯芒果系列飲品，即送SO-SU-U十數昆保冷袋，黑、白2色隨機，並採2杯為1組倍數贈送，如購買3杯仍送2個，4杯則可獲得4個，送完為止。