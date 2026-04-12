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低消一杯飲料就送毛根花體驗！北投「不限時」平價老屋咖啡

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

北投咖啡店推薦這家，低消只要一杯飲料就能免費體驗手作的「小紅花Cafe」，手作體驗包含毛線鉤針、毛根花、拼豆等，同時也是一間文創選物店。距離捷運北投站走路4分鐘，隱身老房子二樓的環境相當文青，有提供訂位預約服務更是加分！

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交通
距離捷運北投站1號出口約300公尺，步行時間4分鐘左右即可抵達。隱身「北投代天府」旁老房子內，沒有顯眼招牌的外觀相當低調，初訪建議開啟Google Maps才不會迷路。

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲從這裡往二樓走即可抵達小紅花Cafe。

環境
內用座位數不算多，建議提前訂位預約較為保險。客滿有人候位的話，有90分鐘的用餐時間限制，否則是一間北投不限時咖啡廳，想坐多久都是可以的。店內也有提供無線網路、免費插座，即使不是為了體驗手作而來，依舊可以舒適的坐著看書、用電腦。

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

空間裡充滿童趣插畫、文創物件，整體裝潢設計非常可愛，真要說缺點的話，就是桌子比較小，如果有點餐又要做手作的話，會變得比較擠一些。

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

菜單
內用低消一杯飲料，現在已全面採用掃QR Code點餐，請以線上菜單為主，紙本可以當作參考。飲料有咖啡、茶飲、果汁、氣泡飲等，最便宜的古早味紅茶只要60元，價格定價相當平價。搭配早午餐Brunch、水餃、炸物、甜點、優格碗等，無論想簡單喝杯咖啡或是吃下午茶、早午餐，這裡的餐點都能滿足你的各種需求。

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

餐點

美式咖啡90元、接骨木白葡萄氣泡飲120元

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲我喝的是美式咖啡，風味乾淨、帶有花香，應該是有加入衣索比亞的豆子，還蠻好喝的。

松露薯條160元

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲松露薯條可以當作下午茶解饞小物，美式脆薯與松露醬的組合經典不敗。

手作體驗
可以體驗的項目包含毛線鉤針、毛根花、拼豆等，所需的時間、費用皆標示得十分清楚。目前只有毛根花是免費體驗，所需材料都擺在自助區可以自取，免費體驗的數量可以做出三朵毛根花，如果想要多拿材料的話，記得自由樂捐。

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

掃描QRcode即可觀看線上教學
步驟都說明得很清楚，即使是跟我們一樣，平常沒什麼在做手作，第一次接觸毛根花的人都能輕鬆學會，難怪會有不少媽媽帶著小朋友一起來玩，基本上沒有什麼難度，照著做很快就能做出成品。

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲▼小紅花Cafe。（圖／周花花授權提供）

▲這是我做的三朵毛根花，配色部分就完全依賴自己的美感，我是覺得還蠻可愛的。

心得
推薦這家隱身北投老房子內的手作咖啡廳小紅花Cafe，整個體驗過程相當不錯，雖然一杯咖啡只賣90元，但風味卻一點都不馬虎，很多人點的早午餐、蛋糕看起來也很好吃。喜歡手作DIY的人，請收藏這家北投咖啡店，出發前記得提前預約訂位！

小紅花Cafe

地址：台北市北投區豐年路一段34號2樓
電話：0971－869799
營業時間：周四、五10：00－16：00／周六、日10：00－18：00

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