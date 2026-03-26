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韓國賞櫻最新預測、推薦景點攻略　走世界最長櫻花公路

▲▼韓國江原道江陵鏡浦湖。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

▲韓國江原道江陵鏡浦湖櫻花美景。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著春意漸濃，韓國一年一度的櫻花季即將登場。根據最新預測，櫻花將自3月25日起由濟州、釜山一路向北綻放至4月中旬，而韓國中部地區也成為今年春季賞櫻亮點。韓國觀光公社同步推薦多個城市賞櫻名所，包括世界最長櫻花公路、環湖櫻花，還可以順遊鄰近景點。

韓國觀光公社台北支社將今年定調為「韓國中部觀光年」，範圍涵蓋大田、世宗、忠清南北道、江原及全北等地區。無論是結合身心療癒的自然景觀，又或者近年興起的 K-Wellness 體驗，都展現更加多元的旅行樣貌，時值賞櫻季節即將到來，各城市也有不同賞櫻亮點。

全北地區：校園、城市公園賞花正盛
全北櫻花花期約落在4月上旬至中旬，其中完山公園、德津區廳櫻花路與全北大學校園都是熱門賞花地點，適合漫步於粉色花海之中，感受春日氣息。

▲▼韓國大清湖櫻花。（圖／翻攝自官網）

▲大清湖櫻花路長達26公里。（圖／翻攝自官網）

大田：湖畔櫻花隧道最夢幻
大田櫻花季約在3月下旬至4月上旬登場，其中最具代表性的為有「世界最長櫻花公路」美稱、長達26公里的「大清湖櫻花路」，可欣賞壯觀的櫻花隧道景觀；此外，泰美公園與大田O-WORLD也是當地知名賞花景點。

▲▼世宗三大櫻花路。（圖／翻攝自世宗特別自治市官網）

▲世宗三大櫻花路。（圖／翻攝自世宗特別自治市官網）

世宗特別自治市：三大櫻花路串聯城市風景
世宗市以鳥川邊櫻花路、高福水庫櫻花路及芙蓉櫻花路最具代表性，花期約在4月上旬至中旬。旅客還可順遊世宗湖水公園與中央公園，享受城市綠意與花景交織的景致。

忠清南道：古都遺跡結合春日花景
忠清南道賞櫻景點多元，包括公州公山城、雞龍山國立公園、七甲山道立公園等，花期多在3月下旬至4月上旬；而瑞山開心寺則屬晚開品種，約於4月中下旬迎來滿開。

▲▼韓國忠北丹陽滿天下Skywalk。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

▲丹陽滿天下Skywalk。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

忠清北道：湖畔與溪畔櫻花齊放
忠清北道以清州無心川櫻花路、大清湖畔的青南台，以及堤川清風湖櫻花節最受歡迎，花期約在3月下旬至4月上旬，適合安排湖景與櫻花同框的行程。

旅客也可以前往丹陽，這裡有能同時享受滑翔傘與療癒系咖啡廳「咖啡山」的旅遊地，更有「滿天下 Skywalk」天空步道，眺望小白山蓮花峰和南漢江美景之餘，還可以體驗高空滑索、高山滑車等刺激設施。

▲▼韓國江原道江陵鏡浦湖。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

▲江原道江陵鏡浦湖。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

江原道：壓軸登場的櫻花秘境
江原道櫻花屬韓國賞櫻季尾聲，約在4月上旬至中旬綻放。江陵鏡浦湖櫻花節為當地最大規模活動，束草永郎湖則能欣賞櫻花環湖與遠方雪嶽山景交織的畫面。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 南韓旅遊 賞櫻旅遊 賞花旅遊

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